В США нашли главного защитника Трампа. Это Путин

В качестве локомотива этой медийной кампании выступает респектабельное (некогда) издание The New York Times , на источники и тексты которого ссылается The Rolling Stone и другие американские СМИ. "По сообщению The New York Times, начиная с 2017 года российские разведчики распространяли дезинформацию о том, что Украина стоит за взломом выборов 2016 года, смешивая факты — что очень небольшое количество украинцев пыталось помешать избранию Трампа — с вопиющими теориями заговора. Эти агенты, пытаясь скрыть источник данной клеветнической кампании, затем использовали олигархов и бизнесменов в качестве посредников для распространения информации среди американских политиков и журналистов. В последние недели представители американской разведки проинформировали сенаторов и их помощников по этому вопросу", — пишет издание.