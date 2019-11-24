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РИА Наука
2019-11-24T08:00+0300
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РИА Новости

Недоизученная планета. Странные и неожиданные факты о Земле

08:00 24.11.2019
128129
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/Shad.off, NASAУ Земли когда-то были кольца, как у Сатурна
У Земли когда-то были кольца, как у Сатурна
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/Shad.off, NASA
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Альфия Еникеева. Земля, вероятно, — единственная обитаемая планета Солнечной системы. Причем жизнь на ней возникла практически сразу после ее образования 4,25 миллиарда лет назад. С тех пор вокруг планеты успела сформироваться и разрушиться система колец, кусок земной поверхности оторвался и улетел в космос, а цианобактерии привели к появлению Homo sapiens. Другие необычные факты и гипотезы о Земле — в материале РИА Новости.

У Земли были кольца, как у Сатурна

Примерно 715 миллионов лет назад Земля была полностью покрыта снегом и льдом. Даже на экваторе — самом теплом месте планеты — температуры не поднимались выше минус 20 градусов Цельсия.
Этот период, продлившийся почти 120 миллионов лет, известен в науке как Глобальное оледенение. По одной из гипотез, именно вечное царство снега и льда вызвало Кембрийский взрыв — резкий рост разнообразия живых организмов. А вот само оледенение — результат другого глобального события: формирования системы колец вокруг Земли, наподобие тех, что окружают сегодня Сатурн.
Американские ученые Питер Фосетт и Марк Бослоу предполагают, что незадолго до превращения нашей планеты в ледяной шар на нее упал огромный астероид. Удар был такой силы, что образовавшиеся от столкновения каменистые обломки попали в околоземное пространство и сформировали вокруг Земли кольца. Их тень затруднила проникновение солнечного света в тропические области планеты, и это привело к глобальному похолоданию.
Планета Сатурн
4 января 2014, 10:00РИА Наука
Ученые оценили, можно ли создать вокруг Земли кольца, как у СатурнаБританские физики проверили, получится ли создать вокруг Земли или Луны уменьшенную копию колец Сатурна.
Но система колец была нестабильной и довольно быстро (конечно, по астрономическим меркам) разрушилась. Ее подточили приливное влияние Луны и солнечный ветер, постепенно уносивший из околоземного пространства мелкие компоненты дисков.
Впрочем, такие кольца могли возникать не раз, отмечают авторы работы. Так, резкое похолодание, случившееся 34 миллиона лет назад, и последовавшее за ним массовое вымирание тоже могут быть следствием столкновения с большим астероидом, из обломков которого сформировались околопланетные диски.
Столкновения планет и пылевые кольца в окрестностях белого карлика
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Луна была частью Земли

Один из аргументов тех, что считает, что американцы никогда не высаживались на Луне, — состав грунта, доставленного с этого небесного тела. Он совпадает с земным вплоть до одинаковых долей изотопов титана, кислорода и других элементов. Но дело не в фальсификации космических образцов — просто несколько миллиардов лет назад Луна была частью нашей планеты.
Как выяснили ученые из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (США), вскоре после образования Земли в нее врезался космический объект, по размерам сходный с Марсом. Земля и огромное небесное тело — его называют Тейя — столкнулись под прямым углом на очень высокой скорости. Тейя пробила кору юной Земли, полностью расплавилась и слилась с ее породами. Часть этого сплава улетела в космос, где он постепенно "собрался" в Луну.
© Depositphotos / innovariТак художник представил лобовое столкновение Земли и Тейи
Лобовое столкновение Земли и Тейи
© Depositphotos / innovari
Так художник представил лобовое столкновение Земли и Тейи

Самый древний земной камень обнаружили на Луне

Земля образовалась примерно 4,5 миллиарда лет назад из протопланетного диска, газа и пыли, оставшихся после рождения Солнца. Планета тогда была похожа на большой расплавленный шар, покрытый океаном магмы. Он постепенно остывал и превращался в твердое космическое тело. Уже через сто миллионов лет на поверхности появились камни — ученые поняли это по возрасту наиболее древних образцов земных пород, которые обнаружили на планете и за ее пределами.
На Земле самым старым материалом считается крошечный кристалл циркона, извлеченный из земной коры на западе Австралии. Геохимики с помощью томографического атомного зонда измерили соотношение изотопов свинца и кислорода — на основе этих данных ученые высчитывают возраст земных пород. Оказалось, что кристаллу циркона около 4,4 миллиарда лет. То есть он образовался сразу после того, как океаны магмы охладились.
© NASA / LPIОбразец породы, привезенный с Луны астронавтами миссии Apollo 14 ("Большая Берта"). Внутри него был обнаружен один из самых старых земных камней
Образец породы, привезенный с Луны астронавтами миссии Apollo 14 (Большая Берта)
© NASA / LPI
Образец породы, привезенный с Луны астронавтами миссии Apollo 14 ("Большая Берта"). Внутри него был обнаружен один из самых старых земных камней
Примерно в том же возрасте другой земной камень из циркона, кварца и полевого шпата. Он находится в большом булыжнике, доставленном в 1971 году с Луны. Исследователи выяснили, что "землянин" сформировался под поверхностью планеты на глубине около 20 километров. Там он и был до тех пор, пока каким-то образом не попал в космос. Это могло произойти, когда Луна откололась от Земли из-за столкновения с Теей или в результате падения на планету огромного метеорита.
Основная версия гласит, что Луна появилась вследствие столкновения Тейи с Землей
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В будущем на Земле будет только один континент

Примерно триста миллионов лет назад на Земле был один суперконтинент — Пангея. Он раскололся на две части — Лавразию и Гондвану, а те, в свою очередь, еще на восемь — Евразию, Северную и Южную Америки, Африку, Австралию, Антарктиду, Аравийский полуостров и Индостан.
Согласно современным представлениям, через 250 миллионов лет материки снова соединятся в один суперконтинент. Одни ученые называют его Последней Пангеей, другие — Аурикой или Амазией. Единого мнения, как он будет выглядеть и где именно находиться, нет.
Геологи из Йельского университета (США) предполагают, что Последняя Пангея возникнет в 90 градусах от географического центра ее древней предшественницы. А значит, новый континент окажется на месте Северного Ледовитого океана. По другой версии, суперконтинент появится на диаметрально противоположном древней Пангее участке Земли и со всех сторон будет окружен Тихим океаном.
© Иллюстрация РИА Новости . Источник: С.Р. Скотис (Техасский университет в г. Арлингтон), PALEOMAPГипотетический суперконтинент Пангея Ультима
Гипотетический суперконтинент Пангея Ультима
© Иллюстрация РИА Новости . Источник: С.Р. Скотис (Техасский университет в г. Арлингтон), PALEOMAP
Гипотетический суперконтинент Пангея Ультима
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РИА НаукаЛунаКосмосЕвразияЙельский университетАмерикаАфрикаАвстралияАнтарктида
Популярные комментарии
целю теорию подвели под то что американцы все таки были на Луне))
24 ноября, 08:20
патриот бывший
20201028
Хренотень полнейшая. Марс врезался в Землю и потонул. И с орбиты Земля не сошла и на куски не развалилась. Только выправка лучше стала (как у полковника, которого на кол посадили). И кольца-то были, но самоликвидировались.
24 ноября, 09:38
laskab1
1251007
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