Площадь горения камыша в Анапе сократилась до 800 "квадратов"

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Площадь активного горения камышей на Кубани сократилась с 1 тысячи до 800 квадратных метров, огонь тушат уже более суток, сообщили РИА Новости в Площадь активного горения камышей на Кубани сократилась с 1 тысячи до 800 квадратных метров, огонь тушат уже более суток, сообщили РИА Новости в МЧС России

Сообщение о том, что у хутора Чембурка в Анапе загорелся камыш на площади около 1,5 тысячи квадратных метров, поступило в 17.25 в пятницу. Пожар удалось локализовать. К 16.00 субботы его площадь составила 1 тысячу квадратных метров.

"Площадь активного горения в муниципальном образовании города Анапа сократилась до 800 квадратных метров", - говорится в сообщении.

В светлое время суток активные работы по тушению возобновятся. Приведена в готовность авиация МЧС - вертолет Ми-8 с ВСУ-5.

Уточняется, что угрозы населённому пункту нет, эвакуация не проводится.