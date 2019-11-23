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РИА Новости

Площадь горения камыша в Анапе сократилась до 800 "квадратов"

21:26 23.11.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краюВозгорание камыша в Анапе
Возгорание камыша в Анапе
© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Площадь активного горения камышей на Кубани сократилась с 1 тысячи до 800 квадратных метров, огонь тушат уже более суток, сообщили РИА Новости в МЧС России.
Сообщение о том, что у хутора Чембурка в Анапе загорелся камыш на площади около 1,5 тысячи квадратных метров, поступило в 17.25 в пятницу. Пожар удалось локализовать. К 16.00 субботы его площадь составила 1 тысячу квадратных метров.
"Площадь активного горения в муниципальном образовании города Анапа сократилась до 800 квадратных метров", - говорится в сообщении.
В светлое время суток активные работы по тушению возобновятся. Приведена в готовность авиация МЧС - вертолет Ми-8 с ВСУ-5.
Уточняется, что угрозы населённому пункту нет, эвакуация не проводится.
"Администрация муниципального образования город-курорт Анапа подготовила пункт временного размещения вместимостью до 1 тысячи человек, а также десять автобусов", - добавляется в сообщении.
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