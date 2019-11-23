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РИА Новости

Женский образовательный форум "Стань богатой – 2019" прошел в Москве

20:28 23.11.2019 (обновлено: 20:39 23.11.2019)
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© Фото : Департамент предпринимательства и инновационного развития МосквыЖенский образовательный форум "Стань богатой – 2019"
Женский образовательный форум Стань богатой – 2019
© Фото : Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Женский форум "Стань богатой – 2019" прошел в Цифровом деловом пространстве столицы.
Опытом ведения бизнеса поделились на форуме с начинающими и будущими предпринимательницами успешные бизнесмены и звезды, а представители столичных властей рассказали о том, как город помогает предприимчивым москвичкам основать и вести свое дело, сообщает Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы, выступивший организатором мероприятия.
"Cейчас преобладающее количество предпринимателей – это мужчины. Но мы видим все большую активность со стороны женщин. С каждым годом количество предпринимательниц растет, бизнес приобретает женское лицо, а вместе с ним – достаточно взвешенный и грамотный характер", – приводятся в сообщении слова главы Департамента Алексея Фурсина.
По его словам, как показывает практика, женщины более активно участвуют в образовательных и деловых мероприятиях столичных властей по тематике бизнеса. Доля женщин среди участников таких мероприятий в апреле–декабре 2018 года составляла 56,1%, а в январе–августе 2019 года – 58,0%.
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Фурсин также рассказал будущим предпринимательницам о том, как воспользоваться преимуществами, которые дает малому и среднему бизнесу московское правительство.
"Если, например, вы решите открыть в следующем году бизнес по франшизе, то уже с января вы сможете подать заявку на получение компенсации из бюджета в размере до миллиона рублей. Также Москва компенсирует предприятиям до 700 тысяч рублей, потраченных на участие в профильных и непрофильных выставочных мероприятиях, независимо от того, где они проводятся – в России или за рубежом", - сообщил он.
Кроме того, те, кто работает в технологическом бизнесе в столичных технопарках, могут компенсировать до 10 миллионов рублей на приобретение оборудования.
"А тем, кто продвинулся выше и уже работает с участием инжиниринговых компаний, мы можем компенсировать из бюджета до 50 миллионов рублей на всю инжиниринговую работу", – добавил глава ДПИР.
© Фото : Департамент предпринимательства и инновационного развития МосквыЖенский образовательный форум "Стань богатой – 2019"
Женский образовательный форум Стань богатой – 2019
© Фото : Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы
Женский образовательный форум "Стань богатой – 2019"
Кроме того, он рассказал участницам форума о работе подведомственного Департаменту Московского экспортного центра, который выделяет три субсидии на компенсацию части расходов предприятий, ориентированных на внешние рынки, а также о деятельности Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, который выступает поручителем при взаимодействии предпринимателей с банками, принимая на себя риски обеспечения до 70% от суммы кредита.
Как отмечается в сообщении, именно женщины превалируют в социальных видах предпринимательства. По данным опроса ГБУ МБМ, женщины в большей степени, чем мужчины, считают перспективными для бизнеса сферы, связанные с ЗОЖ, образованием и медициной.
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"Москва – достаточно социальный город, и в нем востребовано большое количество социальных проектов. И поскольку для женщин характерно создание именно таких проектов: медицинских, образовательных, спортивных и так далее, мы сейчас наблюдаем существенный рост количества предприятий, возглавляемых женщинами", – отметил Фурсин.
В фойе Цифрового делового пространства участницы форума могли ознакомиться с интерактивными информационными стендами, посвященными различным мерам поддержки, оказываемой МСП в Москве. Так, на стенде онлайн-академии МВМ были представлены образовательные программы, позволяющие предпринимателям усилить различные навыки, полезные в бизнесе и деловом общении. Гости мероприятия также могли узнать о деятельности московских технопарков и о том, что дает предприятию статус их резидента. Стенд Штаба по защите бизнеса информировал о том, как этот проект помогает предпринимателям вести документооборот, решать возникающие проблемы и устранять административные барьеры.
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В Департаменте напомнили, что в области поддержки женского предпринимательства в текущем году онлайн-академия МВМ запустила новый образовательный проект – женский бизнес-акселератор, а в столичных центрах услуг для бизнеса проведено около 40 обучающих мероприятий специально для бизнес-леди и для женщин, которые хотят открыть свое дело. В марте в Москве состоялся форум женского предпринимательства "Бизнес. Женский взгляд 2.0: люди, технологии, бизнес", в котором приняло участие более 550 будущих и действующих предпринимательниц.
В текущем месяце, помимо форума "Стань богатой", запланировано еще несколько мероприятий специально для бизнес-леди. Так, с 25 по 29 ноября в столице пройдет курс обучения по проекту "Мама-предприниматель", а 27 ноября состоится конференция "Любимое дело по-женски. Путь счастья", нацеленное на развитие женского предпринимательства.
"В 2020 году планируется продолжение заданного вектора – реализация проектов и проведение мероприятий, направленных на развитие женского предпринимательства, которые показали их востребованность в 2019 году. При этом приоритетным станет концентрация мероприятий на территории центров услуг для бизнеса, которые будут точками притяжения для женщин-предпринимателей", – подытожил Фурсин.
© Фото : Департамент предпринимательства и инновационного развития МосквыЖенский образовательный форум "Стань богатой – 2019"
Женский образовательный форум Стань богатой – 2019
© Фото : Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы
Женский образовательный форум "Стань богатой – 2019"
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Департамент предпринимательства и инновационного развития города МосквыМоскваОбществоЭкономика
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