Путин обсудил перенос сроков маркировки молочных продуктов

НОВО-ОГАРЕВО, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин спросил у вице-премьера Алексея Гордеева о переносе сроков маркировки молочных продуктов.
В ходе рабочей встречи Путин заметил, что сроки перенесены на середину 2020 года.
"По молоку, Владимир Владимирович, порядок все-таки наводим", - ответил Гордеев.
По его словам, сейчас на полках натуральные молочные продукты находятся отдельно от продуктов с добавками, кроме того полностью заработала система "Меркурий". "Мы видим всю цепочку от фермы до прилавка", - сказал вице-премьер.