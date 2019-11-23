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РИА Новости

Путин обсудил перенос сроков маркировки молочных продуктов

19:49 23.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
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НОВО-ОГАРЕВО, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин спросил у вице-премьера Алексея Гордеева о переносе сроков маркировки молочных продуктов.
В ходе рабочей встречи Путин заметил, что сроки перенесены на середину 2020 года.
"По молоку, Владимир Владимирович, порядок все-таки наводим", - ответил Гордеев.
По его словам, сейчас на полках натуральные молочные продукты находятся отдельно от продуктов с добавками, кроме того полностью заработала система "Меркурий". "Мы видим всю цепочку от фермы до прилавка", - сказал вице-премьер.
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