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РИА Новости

Обновленный музей космонавтики в Калуге откроется в сентябре 2020 года

19:40 23.11.2019 (обновлено: 20:35 23.11.2019)
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© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Восток", установленная перед музеем космонавтики в Калуге
Ракета-носитель Восток, установленная перед музеем космонавтики в Калуге
© РИА Новости / Светлана Тарасова
Перейти в фотобанк
КАЛУГА, 23 ноя - РИА Новости. Музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге откроется после реконструкции в сентябре 2020 года, заявил в субботу министр культуры РФ Владимир Мединский.
Министр культуры РФ в ходе рабочей поездки в Калугу встретился с руководством региона и министром культуры Калужской области и обсудил ход реализации национального проекта "Культура".
В рамках федеральной адресной инвестиционной программы в Калуге продолжается строительство второй очереди музея. В частности, в музее появится солнечная обсерватория. Общая площадь музея после реконструкции превысит 12 тысяч квадратных метров, что почти в четыре раза больше существующей площади. Финансирование работ ведется за счет средств федерального бюджета.
Правительство Калужской области сообщает, что в субботу объект посетил министр культуры РФ Владимир Мединский.
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"Сроки определены: мы должны завершить весь комплекс работ, включая благоустройство, в августе следующего года, и к сентябрю музей должен распахнуть двери для посетителей", - цитирует Мединского пресс-служба областного правительства.
По его словам, генеральный подрядчик обязался сдать в срок весь комплекс зданий, включая благоустройство.
"Нам бы хотелось, чтобы это место стало центральным местом Калуги и одним из самых знаковых мест в России. Здесь для этого есть все условия - рядом находится Инновационный культурный центр и замечательный парк", - подчеркнул министр.
Мединский отметил, что строительство новой очереди Музея Циолковского, запланированное еще в 2011 году, имеет сложную историю, предыдущие два подрядчика сорвали сроки, возбуждены два уголовных дела.
"Многое приходится переделывать за предыдущими некомпетентными и жуликоватыми исполнителями, но работы эти ведутся", - приводятся слова министра на сайте ведомства.
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