Обновленный музей космонавтики в Калуге откроется в сентябре 2020 года

КАЛУГА, 23 ноя - РИА Новости. Музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге откроется после реконструкции в сентябре 2020 года, заявил в субботу министр культуры РФ Владимир Мединский

Министр культуры РФ в ходе рабочей поездки в Калугу встретился с руководством региона и министром культуры Калужской области и обсудил ход реализации национального проекта "Культура".

В рамках федеральной адресной инвестиционной программы в Калуге продолжается строительство второй очереди музея. В частности, в музее появится солнечная обсерватория. Общая площадь музея после реконструкции превысит 12 тысяч квадратных метров, что почти в четыре раза больше существующей площади. Финансирование работ ведется за счет средств федерального бюджета.

Правительство Калужской области сообщает, что в субботу объект посетил министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Сроки определены: мы должны завершить весь комплекс работ, включая благоустройство, в августе следующего года, и к сентябрю музей должен распахнуть двери для посетителей", - цитирует Мединского пресс-служба областного правительства.

По его словам, генеральный подрядчик обязался сдать в срок весь комплекс зданий, включая благоустройство.

"Нам бы хотелось, чтобы это место стало центральным местом Калуги и одним из самых знаковых мест в России. Здесь для этого есть все условия - рядом находится Инновационный культурный центр и замечательный парк", - подчеркнул министр.

Мединский отметил, что строительство новой очереди Музея Циолковского, запланированное еще в 2011 году, имеет сложную историю, предыдущие два подрядчика сорвали сроки, возбуждены два уголовных дела.