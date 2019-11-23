Будапешт надеется, что Зеленский восстановит права венгров на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноя – РИА Новости. Будапешт рассчитывает, что новое украинское руководство в отличие от предыдущего восстановит в правах венгерское меньшинство в стране, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Будапешт рассчитывает, что новое украинское руководство в отличие от предыдущего восстановит в правах венгерское меньшинство в стране, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто

Ранее он говорил, что в ходе заседания Североатлантического совета на уровне послов Будапешт ветировал декларацию по Украине , так как ее проект не обязывал Киев соблюдать права венгерского меньшинства в этой стране. Позже стало известно, что комиссии Украина-НАТО удалось согласовать заявление по итогам заседания в Киеве, в документ включили упоминание о языковом вопросе.

"Чтобы сблизиться с НАТО или Евросоюзом, вы должны уважать правила и ценности, которых придерживаются эти организации. Как мы можем относиться серьезно к кому-то, стремящемуся быть ближе к ЕС, если он не уважает правила и ценности Евросоюза", - сказал Сийярто. По его словам, Венгрия заинтересована в том, чтобы Украина стала сильной и демократичной. "Вот почему мы поддержали вступление в силу соглашения об ассоциации меду Украиной и ЕС, вот почему мы поддержали безвизовый режим для Украины", - пояснил глава венгерского МИД.

Он подчеркнул, что бывшая украинская администрация демонстрировала весьма враждебную политику в отношении венгров. "Мы не понимали этого. Мы не давали какого-либо повода для этого. Так что это была неприемлемая политика прошлой администрации", - подчеркнул политик. "Теперь, когда речь идет о публичных заявлениях, эта администрация намного более позитивна. Вот почему мы возлагаем большие ожидания на то, что новая администрация вернет венграм права, которые были нарушены предыдущей администрацией", - заявил Сийярто.

"Публичные заявления были весьма позитивными, но мы не видели никаких действий вслед за словами. Так что время покажет, можем ли мы вернуться к нашей политике в поддержку проведения комиссии НАТО-Украина. Но пока права венгров нарушаются, мы не можем снять наше вето в отношении созыва комиссии НАТО-Украина. Мы не можем изменить эту нашу позицию", - указал он.

Сийярто добавил, что проблема венгерского меньшинства на Украине не является двусторонней, "уважение национальных меньшинств – это международный вопрос". По его словам, руководство Венгрии готово к контактам с украинским президентом Владимиром Зеленским. "Мы соседние страны. Так что было бы ненормальным не поддерживать постоянный диалог. Мы были бы рады вернуться к хорошим добрососедским отношениям", - указал он.