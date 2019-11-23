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РИА Новости

Медведев возглавит комиссию по подготовке программы "Единой России"

15:06 23.11.2019
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© РИА Новости / Григорий СысоевПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Лидер "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что возглавит комиссию по подготовке новой программы партии.
"Узнавать мнение людей можно по-разному. Я всегда говорил и говорю, что это нужно делать и в ходе личных встреч, они критически важны, и, конечно, через опросы, социальные сети", - сказал Медведев в ходе съезда "Единой России" в субботу.
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Он отметил, что важный инструмент - это общественные приемные. "На съезде представлена новая модель общественной приемной. Там использованы лучшие практики МФЦ, как такого неплохого института, который был создан, чтобы людям было просто обращаться в партию. И такие приемные появятся по всей стране", - сказал Медведев.
Лидер ЕР указал, что в этом году в приемные обратилось почти 2,5 миллиона человек. "В ближайшее время состоится неделя приемов граждан, которую мы традиционно проводим в дни рождения партии в начале декабря. В каждом регионе должна быть своя команда из местных лидеров, экспертов, чтобы координировать работу по подготовке изменений в программу (партии - ред.), новой программы. А на федеральном уровне этим руководить буду я лично и возглавлю программную комиссию партии", - заключил он.
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19-й съезд "Единой России"Дмитрий МедведевЕдиная РоссияРоссияПолитика
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