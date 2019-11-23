Медведев возглавит комиссию по подготовке программы "Единой России"

Он отметил, что важный инструмент - это общественные приемные. "На съезде представлена новая модель общественной приемной. Там использованы лучшие практики МФЦ, как такого неплохого института, который был создан, чтобы людям было просто обращаться в партию. И такие приемные появятся по всей стране", - сказал Медведев.

Лидер ЕР указал, что в этом году в приемные обратилось почти 2,5 миллиона человек. "В ближайшее время состоится неделя приемов граждан, которую мы традиционно проводим в дни рождения партии в начале декабря. В каждом регионе должна быть своя команда из местных лидеров, экспертов, чтобы координировать работу по подготовке изменений в программу (партии - ред.), новой программы. А на федеральном уровне этим руководить буду я лично и возглавлю программную комиссию партии", - заключил он.