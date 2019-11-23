Следующая выборная кампания будет сложной для ЕР, считает Медведев

"Мы действительно готовимся к непростой кампании на всех уровнях власти. Легко конечно не будет, да и не было никогда. Ответственность максимальная. Цена ошибок слишком велика, чтобы себе их можно было позволить", - сказал Медведев, выступая на пленарном заседании съезда ЕР.