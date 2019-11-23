Следующая выборная кампания будет сложной для ЕР, считает Медведев

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Выборная кампания 2021 года будет сложной для "Единой России", на ней лежит высокая ответственность, и цена ошибок слишком велика, заявил председатель правящей партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Мы действительно готовимся к непростой кампании на всех уровнях власти. Легко конечно не будет, да и не было никогда. Ответственность максимальная. Цена ошибок слишком велика, чтобы себе их можно было позволить", - сказал Медведев, выступая на пленарном заседании съезда ЕР.
"Единая Россия" в субботу проводит в Москве свой 19-й съезд, который посетил президент РФ Владимир Путин. На съезде партия дала старт выборной кампании 2021 года, в ряде руководящих должностей пройдет ротация, будет реформирована структура генсовета и исполкома партии.