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РИА Новости

Следующая выборная кампания будет сложной для ЕР, считает Медведев

15:05 23.11.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Выборная кампания 2021 года будет сложной для "Единой России", на ней лежит высокая ответственность, и цена ошибок слишком велика, заявил председатель правящей партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Мы действительно готовимся к непростой кампании на всех уровнях власти. Легко конечно не будет, да и не было никогда. Ответственность максимальная. Цена ошибок слишком велика, чтобы себе их можно было позволить", - сказал Медведев, выступая на пленарном заседании съезда ЕР.
"Единая Россия" в субботу проводит в Москве свой 19-й съезд, который посетил президент РФ Владимир Путин. На съезде партия дала старт выборной кампании 2021 года, в ряде руководящих должностей пройдет ротация, будет реформирована структура генсовета и исполкома партии.
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19-й съезд "Единой России"Дмитрий МедведевЕдиная РоссияРоссияПолитика
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