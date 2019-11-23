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РИА Новости

Путин попросил ЕР сосредоточиться на результатах по нацпроектам

14:54 23.11.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил представителей партии "Единая Россия" сосредоточиться на реализации приоритетов развития России и достижении зримых результатов по всем национальным проектам.
"Прежде всего, необходима слаженная, ответственная работа по реализации приоритетов развития России. Это сейчас самая важная задача для каждого из вас, для ваших региональных команд, для всех, кто поддерживает партию. Прошу сосредоточиться на достижении зримых результатов по всем национальным проектам, чтобы люди чувствовали позитивные перемены в своей жизни и, что очень важно, сами участвовали в этой совместной работе, видели, что все наши совместные усилия направлены на позитивные, качественные изменения в жизни человека", - заявил Путин в субботу, обращаясь к участникам партийного съезда.
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