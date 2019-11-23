Медведев высказался о повышении ответственности руководящих органов ЕР

"Второе, о чем бы хотел сказать, с высокой трибуны съезда, - это повышение ответственности руководящих органов. Мы только что обсуждали этот вопрос на совместном заседании высшего и генерального совета, выносим на съезд предложение - как более эффективно использовать потенциал генерального совета, в его составе появится 6 рабочих групп", - заявил он.