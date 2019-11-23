Медведев заявил, что надо написать и реализовать новую программу ЕР

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Написать новую хорошую программу для "Единой России" мало, партия должна быть готова ее реализовать, нужно мобилизовать весь актив, ошибка одного партийца может стать ошибкой всей партии, заявил премьер РФ, лидер партии Дмитрий Медведев.
"Написать хорошую программу мало, партия должна быть готова ее выполнить, а для этого - мобилизовать весь наш актив, всю нашу мощную структуру от первичек до руководящего звена. Партия должна быть требовательнее к себе, - о чем только что говорил президент, - поскольку ошибка одного члена партии становится зачастую ошибкой всей партии", - заявил Медведев на съезде "Единой России" в субботу.