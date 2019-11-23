Медведев на съезде ЕР предложил укрупнить партийные проекты

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России, лидер ЕР Дмитрий Медведев на съезде "Единой России" предложил укрупнить партийные проекты по пяти важнейшим направлениям.
"Предлагаю укрупнить партийные проекты. Они у нас разрослись числом, зачастую один напоминает другой", - сказал он.
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"Их нужно укрупнить объединить по пяти важнейшим направлениям: "Здравоохранение", "Образование", "Помощь пожилым", "Поддержка молодых семей", "Благоустройство городской среды". Давайте так и сделаем", - добавил Медведев.