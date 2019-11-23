Медведев заявил, что ЕР должна отвечать на несправедливую критику

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Политические конкуренты на выборах занимаются несправедливой критикой ЕР, партия, становясь объектом таких выпадов, должна уметь отвечать, заявил председатель "Единой России", премьер Дмитрий Медведев.
"Мы должны понимать, что часто стратегия наших оппонентов строится не на проработанных программах, они им зачастую не нужны, а на агрессивных атаках на "Единую Россию", как это уже было. Используются самые разные технологии - грязные, мы их не применяем, но объектом несправедливых нападок мы тоже быть не должны, надо уметь отвечать, уметь бороться, расширять круг наших сторонников", - сказал Медведев на съезде ЕР.
По его словам, надо привлекать в партию представителей гражданского общества, НКО. "Мы готовы дать всем талантливым толковым умным выдвинуться кандидатами от нашей партии",- отметил Медведев.