"Единая Россия" должна стать открытой для россиян, считает Медведев

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Партия Партия "Единая Россия" должна стать перед выборами в Госдуму практически неуязвимой для своих оппонентов, ей придётся, в частности, критически оценить свой опыт и обновить программу, заявил председатель партии Дмитрий Медведев

В ходе пленарного заседания съезда ЕР Медведев отметил, что в 2021 году партии предстоят выборы в Государственную думу. В связи с этим весь следующий год ЕР должна посвятить "тому, чтобы к думской кампании партия подошла на пике сил и возможностей". Для этого, по словам Медведева, надо "критически оценить свой опыт", обновить программу партии "с учетом сегодняшних задач", "дать простор" новым идеям, новым лицам, новым методам работы.

"Надо постараться сделать партию практически неуязвимой для политических оппонентов и открытой всякому, кому нужна наша с вами поддержка", - отметил он.

По словам Медведева, для этого партии необходимо перед выборами критически оценить свой опыт и обновить программу.

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"Для этого нам надо критически оценить свой опыт, обновить - уже пора, наверное, это делать - программу партии с учётом сегодняшних задач, дать простор новым идеям, конечно, новым лицам, новым методам работы", - заявил он.