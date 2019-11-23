Путин призвал ЕР не быть покладистой к руководителям любого уровня

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Партия "Единая Россия" правящая, но это не значит, что она должна быть покладистой к руководителям любого уровня, заявил президент России Владимир Путин.
"Единая Россия" - это правящая партия... Но это совсем не значит, что партия полностью ассоциируется с любым чиновником во власти, с любым уровнем исполнительной власти. Партия - это мощная общенациональная общественно-политическая организация, и сила совсем не значит, что она должна соглашаться с любым действием или любым мнением чиновника, какой бы высокий пост он не занимал, даже если он считает себя членом партии", - сказал Путин на съезде партии "Единая Россия".