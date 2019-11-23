Путин: ЕР должна доказать, что является социальным лифтом для лидеров

Партия должна делом доказать, что является эффективным социальным лифтом для тех людей, которые хотят служить родине. "Единая Россия" должна быть партией лидеров, которые определяются не должностью и своим положением или статусом, а тем, как они служат своему народу. Я прошу Дмитрия Анатольевича поддерживать, как это было до сих пор, все движения и направления подобного рода, все программы… подобного рода.