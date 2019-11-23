У "Единой России" нет морального права схалтурить, заявил Путин

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у партии "Единая Россия" и ее сторонников нет морального права "что-то недоделать или где-то схалтурить", нужна внутренняя нравственная позиция, словоблуды и конъюнктурщики "сдадут" не только партию, но и страну.
"У вас, у наших сторонников нет морального права что-то недоделать, где-то схалтурить, прикрыться пустыми словами, популизмом, прикрыть свою несостоятельность и некомпетентность. Репутацию, облик партии определяют люди, у которых есть своя внутренняя позиция - вот это основа деятельности любой политической силы, есть свои нравственные ориентиры внутренние", - заявил Путин на съезде ЕР в субботу.
"И такие люди должны быть готовы отстаивать эти ориентиры и принципы, бороться за них в любой, даже самой сложной ситуации. Словоблуды, конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии, если что, сдадут не только ее (партию - ред.), но и страну сдадут. Такое было в нашей истории неоднократно, в том числе в нашей новейшей истории", - отметил президент РФ.
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