У "Единой России" нет морального права схалтурить, заявил Путин

"И такие люди должны быть готовы отстаивать эти ориентиры и принципы, бороться за них в любой, даже самой сложной ситуации. Словоблуды, конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии, если что, сдадут не только ее (партию - ред.), но и страну сдадут. Такое было в нашей истории неоднократно, в том числе в нашей новейшей истории", - отметил президент РФ.