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РИА Новости

Симоньян будет курировать рабочую группу генсовета ЕР по правозащите

14:23 23.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян станет сопредседателем рабочей группы генсовета "Единой России" по правозащите, рассказал депутат ГД от Михаил Старшинов, который также будет сопредседателем правозащитного центра партии.
Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак отметил, что одним из решений съезда будет создание шести профильных рабочих групп в структуре генсовета партии.
"Партия всегда занималась этим направлением (правозащитой). Я думаю, что лишний раз подчеркнуть значимость этой темы и создать такой центр будет очень полезно как для нас, для партии, так и для наших избирателей. Согласилась поработать в этом центре Маргарита Симоньян... У них (команды Симоньян – ред.) есть очень хорошие наработки. В редакции создан центр, который называется "Не один на один", - сказал Старшинов на съезде ЕР, представляя свое направление.
Еще одним профильным направлением в работе генсовета ЕР станет реализация нацпроектов, соответствующую рабочую группу возглавит губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников станет курировать направление кадровой политики партии. Работой с гражданским обществом и НКО займется сопредседатель центрального совета сторонников "Единой России" Сергей Боярский. Рабочей группой по коммуникациям будут заниматься президент "Ростелекома" Михаил Осеевский и первый замсекретаря генсовета ЕР Ольга Баталина.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
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"Наша задача - чтобы человек, обращающийся в общественную приемную (партии) с конкретной личной проблемой не только получал всестороннюю помощь в ее решении, но одновременно был погружен во все возможности партии, мог поддержать социальные инициативы партии, мог выразить свое отношение к законопроектам, которые мы проводим... Мы рассчитываем, что вот такое расширение коммуникаций всех партийных институтов позволит нам донести до большего количества граждан то, чем мы занимаемся, каким образом, и получить большую поддержку от граждан нашей страны", - сказала Баталина, представляя свое направление.
"Единая Россия" в субботу проводит в Москве свой 19-й съезд, который посетил президент РФ Владимир Путин. На съезде партия даст старт выборной кампании 2021 года, в ряде руководящих должностей пройдет ротация, будет реформирована структура генсовета и исполкома партии.
Ранее о том, что защита прав гражданина должна быть приоритетом для любого депутата, представляющего "Единую Россию", на встрече с представителями правозащитного сообщества и общественными деятелями заявил председатель партии, премьер Дмитрий Медведев. Он анонсировал, что на XIX съезде будет закреплен статус правозащитного центра "Единой России". К работе Центра, по словам Медведева, могут быть привлечены представители гражданского общества, которые не имеют прямого отношения к партии.
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19-й съезд "Единой России"телеканал RTРоссия сегодняЕдиная РоссияМаргарита СимоньянРоссияПолитика
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