Предстоящие выборы важны не только для преемственности, заявил Путин

"Именно результаты, достигнутые ради людей, не слова и пустые обещания ничем не подкреплённые должны стать главным аргументом партии в ходе предстоящих выборных кампаний всех уровней - от муниципального до Государственной думы. Речь не просто о количестве наших сторонников, которые получат поддержку избирателей, хотя, конечно, для любой политической силы чрезвычайно важно. Предстоящие выборы имеют огромное значение для обеспечения преемственности национального развития, для сбережения и наращивания всего того, что уже сделано, что уже достигнуто. А сделано немало. Необходимо обеспечить общественную консолидацию вокруг долгосрочной стратегии движения России вперёд, это важнейшая задача и весь смысл работы партии", - заявил Путин.