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РИА Новости

Предстоящие выборы важны не только для преемственности, заявил Путин

14:22 23.11.2019 (обновлено: 14:37 23.11.2019)
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© Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОформление павильона ВДНХ, где проходит XIX съезд партии "Единая Россия" в Москве
Оформление павильона ВДНХ, где проходит XIX съезд партии Единая Россия в Москве
© Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Предстоящие выборы на всех уровнях важны не только для преемственности, но и для обеспечения консолидации общества, заявил президент России Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия".
"Именно результаты, достигнутые ради людей, не слова и пустые обещания ничем не подкреплённые должны стать главным аргументом партии в ходе предстоящих выборных кампаний всех уровней - от муниципального до Государственной думы. Речь не просто о количестве наших сторонников, которые получат поддержку избирателей, хотя, конечно, для любой политической силы чрезвычайно важно. Предстоящие выборы имеют огромное значение для обеспечения преемственности национального развития, для сбережения и наращивания всего того, что уже сделано, что уже достигнуто. А сделано немало. Необходимо обеспечить общественную консолидацию вокруг долгосрочной стратегии движения России вперёд, это важнейшая задача и весь смысл работы партии", - заявил Путин.
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