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РИА Новости

Эко-центр на судне "Московский эколог" запустят по Москве-реке весной

14:17 23.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПароход на Москва-реке
Пароход на Москва-реке
© РИА Новости / Илья Питалев / Владимир Сергеев
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Пароход на Москва-реке. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Мобильный экологический центр "Московский эколог", располагающийся на теплоходе, начнет ходить по Москве-реке весной 2020 года, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
В субботу заммэра осмотрел новый интерактивный эколого-просветительский центр "Московский эколог". Это единственный в мире современный эколого-просветительский центр, расположенный на борту теплохода. Сейчас он уже работает стационарно в экспериментальном режиме, проводятся экскурсии для детей.
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"Правительство города закупило подобный теплоход, где могут собираться группы примерно по 40 человек. Экипаж 15 человек: это и технический персонал, и лекторский персонал. Они могут показать детям, все что есть в Москве и на Москве-реке. Мы видим здесь и подводный мир, и мир на прилегающей территории, детям это очень интересно", - сказал Бирюков.
Он отметил, что организацией работы будут заниматься московские эко-центры, их в городе 10. Посещение и участие в мероприятиях эко-центра для школьников будет бесплатным.
"Предполагаю, что первые походы по Москва-реке этого экологического плавательного судна начнутся весной 2020 года. Подготовлено абсолютно все: классы для теоретической подготовки, классы механиков для судовождения, поэтому ребятам будет достаточно интересно. Это целый комплекс мероприятий для познания того, что есть у нас в городе", - отметил Бирюков.
На корабле есть комнаты для лекций и семинаров, музейное пространство, где представлены стенды, подводные обитатели рек Москвы и птицы, летающие на территории города, батискаф 20 века и интерактивное пространство капитанской рубки, зона виртуальной реальности, где можно поуправлять кораблем. Также на судне имеется пять интерактивных информационных панелей для самостоятельного ознакомления с флорой и фауной Москвы и Москвы-реки в увлекательной игровой форме.
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Москва-рекаПетр БирюковМоскваОбщество
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