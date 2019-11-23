Эко-центр на судне "Московский эколог" запустят по Москве-реке весной

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Мобильный экологический центр "Московский эколог", располагающийся на теплоходе, начнет ходить по Мобильный экологический центр "Московский эколог", располагающийся на теплоходе, начнет ходить по Москве-реке весной 2020 года, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

В субботу заммэра осмотрел новый интерактивный эколого-просветительский центр "Московский эколог". Это единственный в мире современный эколого-просветительский центр, расположенный на борту теплохода. Сейчас он уже работает стационарно в экспериментальном режиме, проводятся экскурсии для детей.

"Правительство города закупило подобный теплоход, где могут собираться группы примерно по 40 человек. Экипаж 15 человек: это и технический персонал, и лекторский персонал. Они могут показать детям, все что есть в Москве и на Москве-реке. Мы видим здесь и подводный мир, и мир на прилегающей территории, детям это очень интересно", - сказал Бирюков.

Он отметил, что организацией работы будут заниматься московские эко-центры, их в городе 10. Посещение и участие в мероприятиях эко-центра для школьников будет бесплатным.

"Предполагаю, что первые походы по Москва-реке этого экологического плавательного судна начнутся весной 2020 года. Подготовлено абсолютно все: классы для теоретической подготовки, классы механиков для судовождения, поэтому ребятам будет достаточно интересно. Это целый комплекс мероприятий для познания того, что есть у нас в городе", - отметил Бирюков.