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РИА Новости

Депутат Боярский возглавит профильную группу генсовета ЕР

13:45 23.11.2019 (обновлено: 13:56 23.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЭмблема партии "Единая Россия"
Эмблема партии Единая Россия
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Эмблема партии "Единая Россия" . Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы, сопредседатель центрального совета сторонников "Единой России" Сергей Боярский подтвердил, что возглавит профильную группу генсовета ЕР, посвященную взаимодействию с гражданским обществом и НКО.
На вопрос журналистов о том, действительно ли в ходе съезда "Единой России" ему будет поручено курировать одну из рабочих групп, он ответил утвердительно. Он отметил, что давно занимается в партии вопросами гражданского общества, общественных организаций и НКО, а также координирует центр поддержки гражданских инициатив, который был создан прошлой осенью на базе сторонников "Единой России".
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"У нас уже приличный портфель реализованных совместно с некоммерческим сектором социально ориентированных проектов по всей стране самой разной направленности. А рабочая группа, которая будет усилена и Марией Львовой-Беловой, опытным общественником, как раз будет заниматься ещё более широким спектром помощи взаимодействия с гражданскими активистами, НКО и общественными структурами. Мне кажется, это очень важная работа, и она выделена в отдельное направление не просто так", - рассказал Боярский журналистам.
На вопрос о том, планируется ли привлекать к работе группы сторонних экспертов, Боярский отметил, что партия "абсолютно открыта для всех" и готова привлекать к своей работе широкий круг общественников.
"Единая Россия" в субботу проводит в Москве свой 19-й съезд, который посетит президент РФ Владимир Путин. На съезде партия даст старт выборной кампании 2021 года, в ряде руководящих должностей пройдет ротация, будет реформирована структура генсовета и исполкома партии.
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19-й съезд "Единой России"Сергей БоярскийГосдума РФЕдиная РоссияРоссияПолитика
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