Депутат Боярский возглавит профильную группу генсовета ЕР

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы, сопредседатель центрального совета сторонников Депутат Госдумы, сопредседатель центрального совета сторонников "Единой России" Сергей Боярский подтвердил, что возглавит профильную группу генсовета ЕР, посвященную взаимодействию с гражданским обществом и НКО.

На вопрос журналистов о том, действительно ли в ходе съезда "Единой России" ему будет поручено курировать одну из рабочих групп, он ответил утвердительно. Он отметил, что давно занимается в партии вопросами гражданского общества, общественных организаций и НКО, а также координирует центр поддержки гражданских инициатив, который был создан прошлой осенью на базе сторонников "Единой России".

"У нас уже приличный портфель реализованных совместно с некоммерческим сектором социально ориентированных проектов по всей стране самой разной направленности. А рабочая группа, которая будет усилена и Марией Львовой-Беловой, опытным общественником, как раз будет заниматься ещё более широким спектром помощи взаимодействия с гражданскими активистами, НКО и общественными структурами. Мне кажется, это очень важная работа, и она выделена в отдельное направление не просто так", - рассказал Боярский журналистам.

На вопрос о том, планируется ли привлекать к работе группы сторонних экспертов, Боярский отметил, что партия "абсолютно открыта для всех" и готова привлекать к своей работе широкий круг общественников.