Медведев вручил партбилеты "Единой России" Аксенову и Развожаеву

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев вручил партбилеты главе республики Крым Сергею Аксенову и врио главы Севастополя Михаилу Развожаеву.
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"Единая Россия" в субботу проводит в Москве свой 19-й съезд, который посетит президент РФ Владимир Путин. На съезде партия даст старт выборной кампании 2021 года, в ряде руководящих должностей пройдет ротация, будет реформирована структура генсовета и исполкома партии.
"Сегодня я хочу наших соратников по партии поздравить со вступлением в ряды партии "Единой России" и, пользуясь этой возможностью, в присутствии большого количества наших товарищей вручить им партийные билеты", - сказал Медведев на съезде.
Партбилеты получили Аксенов, Развожаев, а также руководитель движения "Волонтеры победы" Ольга Амельченкова, секретарь Брянского регионального отделения партии, губернатор, председатель брянского правительства Александр Богомаз и другие.