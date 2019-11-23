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РИА Новости

Медведев вручил партбилеты "Единой России" Аксенову и Развожаеву

13:35 23.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на съезде партии "Единая Россия"
 Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на съезде партии Единая Россия
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев вручил партбилеты главе республики Крым Сергею Аксенову и врио главы Севастополя Михаилу Развожаеву.
Дмитрий Медведев
Вчера, 13:16
Медведев назвал главную задачу "Единой России"
"Единая Россия" в субботу проводит в Москве свой 19-й съезд, который посетит президент РФ Владимир Путин. На съезде партия даст старт выборной кампании 2021 года, в ряде руководящих должностей пройдет ротация, будет реформирована структура генсовета и исполкома партии.
"Сегодня я хочу наших соратников по партии поздравить со вступлением в ряды партии "Единой России" и, пользуясь этой возможностью, в присутствии большого количества наших товарищей вручить им партийные билеты", - сказал Медведев на съезде.
Партбилеты получили Аксенов, Развожаев, а также руководитель движения "Волонтеры победы" Ольга Амельченкова, секретарь Брянского регионального отделения партии, губернатор, председатель брянского правительства Александр Богомаз и другие.
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19-й съезд "Единой России"Михаил РазвожаевСергей Аксенов (политик)Единая РоссияРоссияПолитика
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