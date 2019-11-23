Сердечное 3D: пациенткам в Красноярске провели уникальные операции

Операция по лечению аритмии с использованием метода криоаблации

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Современные технологии 3D-визуализации применили на двух операциях в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Красноярске, сообщает пресс-служба 3D-визуализации применили на двух операциях в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Красноярске, сообщает пресс-служба Минздрава России

Двум молодым женщинам была проведена пластика митрального клапана через мини-разрез. Сохранить пациенткам собственный клапан сердца помогла современная визуализация с использованием объемного изображения.

Врачи проводили операцию в 3D-очках. Благодаря этой технологии хирурги в мельчайших подробностях видят объемное изображение структур, тканей и сосудов. Действуя специальными инструментами в очень ограниченном пространстве, специалисты провели операцию на клапане сердца.