Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
2019-11-23T14:58+0300
https://ria.ru/20191123/1561503200.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156150/31/1561503187_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_0ac8f49b882974d3c01cebf5d7bd90f2.jpg
РИА Новости

Сердечное 3D: пациенткам в Красноярске провели уникальные операции

12:56 23.11.2019 (обновлено: 14:58 23.11.2019)
2777
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкОперация по лечению аритмии с использованием метода криоаблации
Операция по лечению аритмии с использованием метода криоаблации
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Современные технологии 3D-визуализации применили на двух операциях в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Красноярске, сообщает пресс-служба Минздрава России.
Двум молодым женщинам была проведена пластика митрального клапана через мини-разрез. Сохранить пациенткам собственный клапан сердца помогла современная визуализация с использованием объемного изображения.
Врачи проводили операцию в 3D-очках. Благодаря этой технологии хирурги в мельчайших подробностях видят объемное изображение структур, тканей и сосудов. Действуя специальными инструментами в очень ограниченном пространстве, специалисты провели операцию на клапане сердца.
Провести первые вмешательства с использованием объемной визуализации хирургам красноярского кардиоцентра помогал главный сердечно-сосудистый хирург Сибирского федерального округа Александр Богачев-Прокофьев. Обе операции прошли в плановом порядке, и сейчас пациентки готовятся к выписке.
4910020
Обсудить 0
Хорошие новостиЗдоровьеКрасноярскОбщество
Рекомендуем
Американский актер и боксер Микки Рурк
СМИ сообщили о романе Микки Рурка с россиянкой
Президент Владимир Путин на съезде партии Единая Россия
Путин назвал главные задачи "Единой России"
Певица Юлия Началова
Пиар-директор Началовой анонсировала релиз неизданных песен певицы
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Даунинг-стрит в Лондоне
Джонсон сравнил влияние России на Brexit с Бермудским треугольником
Виноград, выдержанный в морской воде близ острова Эльба
В Италии воссоздали "подводное" вино по древнегреческой технологии
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию при потере работы
Актриса Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым перед началом церемонии открытия 35-го ММКФ
Директор Заворотнюк ответила на сообщения о пустом аккаунте Чернышева
Местность в Иркутской области в окрестностях Тулуна
Мэр Тулуна попал в ДТП, погибла его жена
Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
Прокуратура назвала причину ЧП с автомобилем в Пензе
Задержание
Алкогольный геном. Почему мутации — не оправдание пьяницам и убийцам
Собака в кинологическом центре Нацполиции
Украинский чиновник протащил по дороге привязанную к машине собаку
Танкер Делфи под флагом Молдавии на мели у побережья Одессы
Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море
Гусеничная автономная платформа Маркер
Источник: в России хотят создать группировки боевых роботов
Ребенок за рулем автомобиля
Посадившая за руль шестилетнего сына россиянка попыталась оправдаться
Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ Д. Медведев приняли участие в съезде партии Единая Россия
"Терзайте их, трясите". О чем Путин и Медведев просили единороссов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:36В Колумбии прошел третий день "кастрюльных протестов"
00:20В Королеве ликвидировали открытое горение в доме
23:59В подмосковном Королеве загорелся трехэтажный жилой дом
23:54Пожар на газопроводе в Нальчике потушили
23:32Пушков ответил на заявление директора Ротару о ее "травле"
23:19Госдеп призвал Facebook и Twitter заблокировать аккаунты властей Ирана
23:15В Петербурге задержали водителя, стрелявшего из окна автомобиля
23:07Московский метрополитен запустил опрос о работе МЦД
23:02Врач назвала десять продуктов, которые могут заменить лекарства
22:51В Иране задержали около 180 лидеров беспорядков, сообщили СМИ
22:47В Курске восстановили теплоснабжение после аварии
22:42Партия Моралеса намерена защитить его от уголовного преследования
22:41Эксперты по итогам съезда назвали главные изменения "Единой России"
22:28В США считают, что Дамаск не готов защитить месторождения нефти от ИГ*
22:23Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией
22:21В Кабардино-Балкарии после ДТП произошел пожар на газопроводе
22:09Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Хасеке
22:08Украина и МВФ договорились по новой программе кредитования
22:04В Египте считают давление США из-за Сy-35 нарушением норм дипломатии
21:38Боливийский сенат аннулировал победу Моралеса на выборах
Лента новостейМолния