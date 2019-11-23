Южная Корея и Япония хотят провести встречу лидеров в декабре

СЕУЛ, 23 ноя – РИА Новости. Южная Корея и Япония договорились в субботу скоординировать усилия, чтобы провести встречу между президентом РК Южная Корея и Япония договорились в субботу скоординировать усилия, чтобы провести встречу между президентом РК Мун Чжэ Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях трехстороннего саммита с Китаем в декабре, передает агентство Рёнхап со ссылкой на главу южнокорейского МИД.

Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва посетила Японию с 22 по 23 ноября, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел стран G20 в Нагое, и провела переговоры с японским коллегой Тосимицу Мотэги и заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном.

"Вопрос (организации саммита - ред.) был поднят на встрече с Тосимицу Мотэги, и мы согласились скоординировать усилия, чтобы сделать встречу возможной", - заявила министр журналистам по итогам встречи с Мотэги.

Как сообщает агентство, трехсторонний саммит лидеров Китая, Южной Кореи и Японии должен состояться в конце декабря в столице китайской провинции Сычуань городе Чэнду.

Обострение отношений между Японией и Южной Кореей началось летом этого года после решения суда в Южной Корее о компенсациях корейцам, подневольный труд которых был использован японскими компаниями в годы колониального господства на Корейском полуострове в 1910-1945 годах.

Решение южнокорейского суда и меры против собственности японских компаний в Южной Корее побудили Японию отменить облегченный порядок экспорта своих наноматериалов, используемых в электронной промышленности корейскими компаниями. Южная Корея ввела свои ограничительные меры и отказалась продлять договор об обмене военной информацией с Японией (GSOMIA). Также 11 сентября Сеул подал жалобу в ВТО, обвинив Японию в торговой дискриминации.