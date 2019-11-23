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РИА Новости

Южная Корея и Япония хотят провести встречу лидеров в декабре

11:56 23.11.2019
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкЖилой район Сеула
Жилой район Сеула
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Жилой район Сеула. Архивное фото
СЕУЛ, 23 ноя – РИА Новости. Южная Корея и Япония договорились в субботу скоординировать усилия, чтобы провести встречу между президентом РК Мун Чжэ Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях трехстороннего саммита с Китаем в декабре, передает агентство Рёнхап со ссылкой на главу южнокорейского МИД.
Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва посетила Японию с 22 по 23 ноября, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел стран G20 в Нагое, и провела переговоры с японским коллегой Тосимицу Мотэги и заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном.
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"Вопрос (организации саммита - ред.) был поднят на встрече с Тосимицу Мотэги, и мы согласились скоординировать усилия, чтобы сделать встречу возможной", - заявила министр журналистам по итогам встречи с Мотэги.
Как сообщает агентство, трехсторонний саммит лидеров Китая, Южной Кореи и Японии должен состояться в конце декабря в столице китайской провинции Сычуань городе Чэнду.
Обострение отношений между Японией и Южной Кореей началось летом этого года после решения суда в Южной Корее о компенсациях корейцам, подневольный труд которых был использован японскими компаниями в годы колониального господства на Корейском полуострове в 1910-1945 годах.
Решение южнокорейского суда и меры против собственности японских компаний в Южной Корее побудили Японию отменить облегченный порядок экспорта своих наноматериалов, используемых в электронной промышленности корейскими компаниями. Южная Корея ввела свои ограничительные меры и отказалась продлять договор об обмене военной информацией с Японией (GSOMIA). Также 11 сентября Сеул подал жалобу в ВТО, обвинив Японию в торговой дискриминации.
Вашингтон не раз призывал Японию и Южную Корею продлить действие соглашения по обмену военной информацией GSOMIA, подчеркивая, что прекращение соглашения принесет только пользу Китаю, России и Северной Корее. В итоге 22 ноября Южная Корея заявила, что решила приостановить выход из соглашения по обмену военной информацией с Японией GSOMIA и прекратить спор в ВТО ради продолжения диалога.
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Тосимицу МотэгиДжон СалливанМун Чжэ ИнСиндзо АбэБольшая двадцаткаЮжная КореяЯпонияСШАВ мире
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