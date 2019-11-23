Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-23T11:17+0300
https://ria.ru/20191123/1561501314.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155257/98/1552579847_0:256:3077:1987_1036x0_80_0_0_44f26e0c0d7eb44208bb50aacc98fbd0.jpg
РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев из Ливана и Иордании

11:17 23.11.2019
261
© Фото : SANAЛагерь беженцев на юге Дамаска
Лагерь беженцев на юге Дамаска
© Фото : SANA
Лагерь беженцев на юге Дамаска. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Более тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1002 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 212 человек (женщин – 64, детей – 108), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 790 человек (женщин – 237, детей – 403)", - говорится в сообщении.
Встреча в Бейруте президента Ливана Мишеля Ауна с делегацией от конгресса США по Сирии. 24 июня 2019
24 июня, 14:19Война в Сирии
Президент Ливана призвал ООН оказывать помощь беженцам на территории Сирии
Добавляется, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись два беженца.
По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 1,8 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 27 взрывоопасных предметов.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. К урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Был создан конституционный комитет, куда вошла и оппозиция. Первое заседание комитета прошло 30 октября в Женеве.
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
25 октября, 19:16
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
500000
Обсудить 1
Война в СирииСирияИорданияЛиванВ мире
Рекомендуем
Совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
В Сирии начал работу десятый российско-турецкий патруль
Вид на город Тартус в Сирии
Россия за сутки зафиксировала 24 нарушения перемирия в Сирии
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Нарышкин не знает о задержании в Сирии организатора терактов в России
Сирийские военные
В Сирии взорвался заминированный автомобиль, десять человек погибли
Машины Скорой помощи в освобожденном квартале восточного Алеппо в Сирии
Число жертв взрыва на севере Сирии возросло до 16, сообщил источник
Сирия
США назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии
Совместное фотографирование глав делегаций совета министров стран G20. 23 ноября 2019
Главы МИД G20 подчеркнули необходимость реформы ВТО
Совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
В Сирии завершил работу десятый российско-турецкий патруль
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ
Правительство одобрило повышение эффективности выявления картелей
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
Джеффри назвал политику США по сирийской нефти законной
Город Сидней, Австралия
Китайский шпион попросил убежища в Австралии, сообщили СМИ
Дмитрий Медведев
Медведев назвал главную задачу "Единой России"
Девушка демонстрирует морщины на лбу
Косметолог объяснила, почему россиянки стареют быстрее азиаток
Оформление павильона ВДНХ, где проходит XIX съезд партии Единая Россия в Москве
Путин поблагодарил ЕР за деятельную поддержку и содержательную работу
Министр иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва
Южная Корея попросила США помочь наладить отношения с Японией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:36В Колумбии прошел третий день "кастрюльных протестов"
00:20В Королеве ликвидировали открытое горение в доме
23:59В подмосковном Королеве загорелся трехэтажный жилой дом
23:54Пожар на газопроводе в Нальчике потушили
23:32Пушков ответил на заявление директора Ротару о ее "травле"
23:19Госдеп призвал Facebook и Twitter заблокировать аккаунты властей Ирана
23:15В Петербурге задержали водителя, стрелявшего из окна автомобиля
23:07Московский метрополитен запустил опрос о работе МЦД
23:02Врач назвала десять продуктов, которые могут заменить лекарства
22:51В Иране задержали около 180 лидеров беспорядков, сообщили СМИ
22:47В Курске восстановили теплоснабжение после аварии
22:42Партия Моралеса намерена защитить его от уголовного преследования
22:41Эксперты по итогам съезда назвали главные изменения "Единой России"
22:28В США считают, что Дамаск не готов защитить месторождения нефти от ИГ*
22:23Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией
22:21В Кабардино-Балкарии после ДТП произошел пожар на газопроводе
22:09Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Хасеке
22:08Украина и МВФ договорились по новой программе кредитования
22:04В Египте считают давление США из-за Сy-35 нарушением норм дипломатии
21:38Боливийский сенат аннулировал победу Моралеса на выборах
Лента новостейМолния