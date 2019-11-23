В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев из Ливана и Иордании

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Более тысячи сирийских беженцев вернулись в Более тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1002 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 212 человек (женщин – 64, детей – 108), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 790 человек (женщин – 237, детей – 403)", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись два беженца.

По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 1,8 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 27 взрывоопасных предметов.