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РИА Новости

В Малайзии задержали сухогруз с россиянином на борту

10:25 23.11.2019 (обновлено: 10:45 23.11.2019)
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© AP PhotoСпецподразделение морской полиции Малайзии
Спецподразделение морской полиции Малайзии
© AP Photo
Спецподразделение морской полиции Малайзии. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Власти Малайзии задержали в своих территориальных водах шедший под флагом Камеруна сухогруз, среди членов экипажа которого украинцы и один россиянин. Об этом сообщило в фейсбуке российское посольство в Малайзии.
"По информации, полученной посольством из Агентства по охране морских границ Малайзии, 21 ноября, в 14:30 по местному времени, в малайзийских территориальных водах задержан сухогруз New Orion (флаг Камеруна) с экипажем из 22 граждан Украины и одного гражданина России", — говорится в сообщении.
В дипмиссии добавили, что выясняют имя и фамилию россиянина.
Причиной задержания в сообщении называется отсутствие разрешения на якорную стоянку. Сейчас малайзийские власти проводят следственные действия.
"Посольство внимательно следит за развитием ситуации", — заявили в дипмиссии.
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