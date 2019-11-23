В Малайзии задержали сухогруз с россиянином на борту

"По информации, полученной посольством из Агентства по охране морских границ Малайзии, 21 ноября, в 14:30 по местному времени, в малайзийских территориальных водах задержан сухогруз New Orion (флаг Камеруна) с экипажем из 22 граждан Украины и одного гражданина России", — говорится в сообщении.
В дипмиссии добавили, что выясняют имя и фамилию россиянина.
Причиной задержания в сообщении называется отсутствие разрешения на якорную стоянку. Сейчас малайзийские власти проводят следственные действия.
"Посольство внимательно следит за развитием ситуации", — заявили в дипмиссии.
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