В Малайзии задержали сухогруз с россиянином на борту

"По информации, полученной посольством из Агентства по охране морских границ Малайзии, 21 ноября, в 14:30 по местному времени, в малайзийских территориальных водах задержан сухогруз New Orion (флаг Камеруна) с экипажем из 22 граждан Украины и одного гражданина России", — говорится в сообщении.