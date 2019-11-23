Во Франции осудили уехавшую на территорию ИГ* в Сирии с детьми женщину

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Французский суд приговорил к 14 годам тюремного заключения женщину, уехавшую со своим спутником и четырьмя детьми в 2014 году в Сирию на территорию, подконтрольную террористической группировке ИГ*, сообщает агентство Франс Пресс.
Тридцативосьмилетней Жиан Макзуми были предъявлены обвинения в участии в преступном террористическом сообществе, похищении ребенка и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Адвокаты Макзуми заявили, что считают наказание "совершенно несоразмерным" и сообщили о намерении обжаловать решение.
Макзуми отправилась в сирийский город Ракка в августе 2014 года со своим спутником Эдди Леру, также находившимся под влиянием идей радикального ислама, с тремя дочерьми в возрасте от трех до пяти лет и трехнедельным сыном. Как отмечает агентство, Леру считается погибшим в боях в Сирии. Сама Макзуми вернулась во Францию в октябре 2016 года, где была задержана сразу по прибытии в аэропорт. С ней были только трое детей, одна из ее дочерей считается пропавшей без вести.
*Террористическая организация, запрещенная в России.