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РИА Новости

Во Франции осудили уехавшую на территорию ИГ* в Сирии с детьми женщину

02:42 23.11.2019
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© AP Photo / Michel EulerСотрудники французской полиции
Сотрудники французской полиции
© AP Photo / Michel Euler
Сотрудники французской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Французский суд приговорил к 14 годам тюремного заключения женщину, уехавшую со своим спутником и четырьмя детьми в 2014 году в Сирию на территорию, подконтрольную террористической группировке ИГ*, сообщает агентство Франс Пресс.
Тридцативосьмилетней Жиан Макзуми были предъявлены обвинения в участии в преступном террористическом сообществе, похищении ребенка и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Адвокаты Макзуми заявили, что считают наказание "совершенно несоразмерным" и сообщили о намерении обжаловать решение.
Макзуми отправилась в сирийский город Ракка в августе 2014 года со своим спутником Эдди Леру, также находившимся под влиянием идей радикального ислама, с тремя дочерьми в возрасте от трех до пяти лет и трехнедельным сыном. Как отмечает агентство, Леру считается погибшим в боях в Сирии. Сама Макзуми вернулась во Францию в октябре 2016 года, где была задержана сразу по прибытии в аэропорт. С ней были только трое детей, одна из ее дочерей считается пропавшей без вести.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Задержание сотрудниками ФСБ России членов законспирированной террористической ячейки, связанной с Исламским государством*
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