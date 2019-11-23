Во Франции осудили уехавшую на территорию ИГ* в Сирии с детьми женщину

Макзуми отправилась в сирийский город Ракка в августе 2014 года со своим спутником Эдди Леру, также находившимся под влиянием идей радикального ислама, с тремя дочерьми в возрасте от трех до пяти лет и трехнедельным сыном. Как отмечает агентство, Леру считается погибшим в боях в Сирии. Сама Макзуми вернулась во Францию в октябре 2016 года, где была задержана сразу по прибытии в аэропорт. С ней были только трое детей, одна из ее дочерей считается пропавшей без вести.