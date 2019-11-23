Полянский назвал недопустимыми попытки вмешаться в межсирийский диалог

ООН, 23 ноя – РИА Новости. Устанавливать временные рамки для работы конституционного комитета Сирии недопустимо, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при Организации Дмитрий Полянский.

По его словам, недопустимы попытки вмешательства в межсирийский диалог и навязывание сирийцам решений, несовместимых с их национальными интересами.

"Также недопустимо установление искусственных временных сроков, выдвижение требований об уступках, обращенных только к одной из сторон", - сказал Полянский.

Комитет состоит из трех равных частей - по 50 представителей от оппозиции, правительства и гражданского общества Сирии. Полный состав комитета большинством голосов будет принимать конституционные проекты, которые подготовит малый состав из 45 человек. Члены малого состава были назначены из числа соответствующих частей большого состава, по 15 от каждой группы. Большой состав может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого состава для обсуждения и принятия предложений.