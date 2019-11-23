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РИА Наука
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РИА Новости

Алкогольный геном. Почему мутации — не оправдание пьяницам и убийцам

08:00 23.11.2019
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© Depositphotos / Nomadsoul1Задержание
Задержание
© Depositphotos / Nomadsoul1
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Альфия Еникеева. Осужденный за убийство американец попытался через суд смягчить приговор на том основании, что в его ДНК есть "ген воина". Ссылаясь на научные исследования, выявившие связь этого гена с криминальным поведением, преступник утверждал, что задушить жертву его заставила плохая наследственность. РИА Новости разбирается, действительно ли поломки в ДНК способны до такой степени определять поступки человека.

Династия убийц и хулиганов

В 1978 году в больницу Неймегенского университета (Нидерланды) обратилась женщина с жалобами на агрессивных и неконтролируемых родственников. Дело в том, что все мужчины в ее семье отличались жестокостью и криминальным поведением. Один из братьев едва не изнасиловал младшую сестру, второй с ножом требовал, чтобы сестра и тетя разделись, третий на машине попытался переехать начальника.
Внимательное изучение семейной истории показало: последним адекватным мужчиной среди родственников был прадедушка, работавший психиатром и первым заподозривший, что с его потомками не все в порядке.
Причину семейного изъяна ученые выяснили только через пятнадцать лет. В ДНК всех этих хулиганов обнаружился мутировавший ген моноаминоксидазы А (MAOA). Он отвечает за синтез фермента, который участвует в химических процессах в мозге и среди прочего разрушает нейротрансмиттеры серотонин и дофамин, регулирующие уровень агрессии. Этот ген расположен на Х-хромосоме и содержит последовательность из тридцати нуклеотидов, повторяющуюся несколько раз. Чем меньше повторов, тем хуже он работает и тем более жестоким и агрессивным становится человек.
© Genome Decoration Page/NCBIРасположение на X-хромосоме гена моноаминоксидазы А (MAOA), который называют геном воина из-за его связи с асоциальным и агрессивным поведением
Расположение гена воина на X-хромосоме
© Genome Decoration Page/NCBI
Расположение на X-хромосоме гена моноаминоксидазы А (MAOA), который называют геном воина из-за его связи с асоциальным и агрессивным поведением
В 2002 году международная команда ученых подтвердила: мутации в гене MAOA действительно коррелируют с криминальным поведением и склонностью к насилию, но только у тех, кого в детстве постоянно били. Исследователи изучили данные тридцатилетних наблюдений за 1037 людьми. Оказалось, что насильниками и преступниками чаще становились носители мутации, получившие в детстве серьезную психотравму.
Десять лет спустя финские ученые, проанализировав генотипы пятисот осужденных, показали, что укороченные варианты гена МАОА характерны для опасных рецидивистов. Однако в других исследованиях эта связь не подтвердилась. Как отмечают шведские генетики, негативные мутации в МАОА скорее всего дают о себе знать, только если человек вырос в неблагоприятной социальной среде.
Впрочем, Энтони Блас Йепез, который, по сообщениям Newsweek, сейчас пытается добиться пересмотра сурового приговора за убийство, указывает на оба смягчающих обстоятельства: мутацию в гене МАОА и трудное детство. Генетики и прокуратура штата Нью-Мексико называют эти аргументы необоснованными.
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Чем больше пьешь, тем больше хочешь

Еще одним неприятным следствием мутации в гене МАОА считается неконтролируемая тяга к спиртному. Но, как и в случае со склонностью к насилию, она тоже может подавляться благополучным социальным окружением и детством, в котором не было места жестокости.
Относительно других генов, работа которых, вероятно, связана с алкогольной зависимостью (всего сегодня известно 566 таких генетических вариантов в 406 локусах), подобной уверенности нет. Тем не менее ученые из Ратгерского университета (США) отмечают: на функции некоторых из них может влиять количество употребляемого спиртного. Иными словами, чем больше человек выпивает, тем сильнее проявляет себя "алкогольная" мутация.
Исследователи наблюдали за 47 носителями таких вариаций в генах Per2 и POMC. Первый участвует в регуляции циркадных ритмов и некоторых функций мозга, второй отвечает за выработку проопиомеланокортина. Из него в зависимости от места синтеза и конкретных стимулов образуется сразу несколько видов гормонов, в том числе тех, что влияют на опиоидные рецепторы. Оказалось, что у любителей спиртных напитков со временем на этих участках ДНК появляются своеобразные химические метки — так называемое метилирование. Это может влиять на активность генов. По мнению авторов работы, здесь, вероятно, кроется объяснение, почему так тяжело избавиться от алкогольной зависимости.
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Генетическая игла

Согласно нескольким исследованиям, тяга к курению и невозможность отказаться от сигарет также могут быть заложены в нашей ДНК. Британские ученые, изучив биологические образцы 44 человек, установили, что у носителей некоторых вариантов гена DRD2 в полосатом теле мозга снижено количество рецепторов к дофамину — гормону радости. А значит, и самого этого гормона в их организме меньше. Возможно, поэтому такие люди легче подсаживаются на сигареты, ведь никотин стимулирует дополнительное выделение дофамина.
Также заядлые курильщики получаются из тех, у кого никотин быстрее выводится из организма. За расщепление этого вещества в печени отвечает ген CYP2A6. Ученые проанализировали ДНК 1032 добровольцев и выяснили: у людей с низкой активностью этого гена уровень никотина в крови сохраняется дольше. Поэтому среди них намного меньше курящих, да и бросить им это занятие гораздо легче.
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А вот носителям мутации в гене CHRNA5 слезть с никотиновой иглы очень трудно. При попадании табачного дыма в их организм связанные с этим геном рецепторы понижают в мозге активность нейронов в так называемом межножковом ядре. Именно оно влияет на чувство самоконтроля и наступление ломки при отказе от курения.
До табачной зависимости можно и не доводить, утверждают специалисты. Американские и нидерландские ученые показали, что любовь к сигаретам — в большей степени результат влияния окружения и социальной среды. Так, школьники, чьи родители сообщали о плохом поведении их друзей и одноклассников, чаще курили, чем дети, дружившие с более спокойными сверстниками. Кроме того, курение родителей практически всегда приводит к табачной зависимости у детей. Возможно, гены определяют предрасположенность, но выбор всегда остается за человеком.
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РИА НаукагенетикаэпигенетикаДНКкурениеОткрытия - РИА НаукаМоскваНидерландыСША
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