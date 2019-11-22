В Пензе прокуратура откроет "горячую линию" после ЧП с автомобилем

© Фото : МЧС по Пензенской области Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе

ПЕНЗА, 22 ноя - РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Пензенской области открывает "горячую линию" для сообщений о нарушениях в работе коммунальных объектов после ЧП в Пензе с падением автомобиля с двумя мужчинами в яму с кипятком, сообщило в пятницу надзорное ведомство.

Автомобиль "Лада Ларгус", в котором находились двое мужчин, утром 19 ноября полностью провалился под землю при обвале грунта и асфальта вблизи у магазина в Пензе на улице Аустрина. По данным следствия, примерно за полчаса до трагедии в теплотрассе филиала ПАО "Т Плюс" произошел порыв, и приблизившийся к этому месту автомобиль с людьми оказался в яме с кипятком, оба потерпевших погибли. Возбуждено уголовное дело.

"По телефону 8 (8412) 32-90-78 можно будет обратиться с заявлениями о фактах ненадлежащей работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, в том числе сетей водоснабжения и водоотведения, котельных и тепловых сетей, объектов электроэнергетики, в отношении которых длительное время не проводятся ремонтно-восстановительные работы и имеется угроза создания аварийной ситуации", - говорится в сообщении.