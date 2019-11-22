Новикомбанк стал победителем зимнего Интеллектуального Кубка

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, победил в номинации "Самый Интеллектуальный банк" зимнего Интеллектуального Кубка, который прошел 21 ноября, говорится в пресс-релизе банка.

Всего в игре приняло участие 36 компаний банковского, финансового топливно-энергетического секторов, а непосредственными соперниками Новикомбанка по группе выступали 10 банков. Команда Новикомбанка заняла 1 место в своей номинации и получила главный приз Кубка – Хрустальную сову.

Сборная Новикомбанка дала ответы на все вопросы раундов "блиц" и "супер-блиц" и набрала 23 балла за игру, что позволило показать наивысший результат в номинации "Самый Интеллектуальный банк" и опередить банки Ренессанс Кредит и ФОРА-Банк, которые составляли конкуренцию в борьбе за лидерство в тройке призеров.

Интеллектуальный кубок – это аналог известной телевизионной игры "Что? Где? Когда?". Отличие заключается в том, что на одной площадке одновременно играют несколько команд, они соревнуются друг с другом. Ведущий читает одни и те же вопросы всем командам. На каждый вопрос дается минута на обсуждение. По окончании обсуждения капитаны команд сдают ответы на специально подготовленных бланках. За каждый правильный ответ команда получает по 1 баллу. Команда, набравшая наибольшее количество баллов в своей номинации, становится победителем.