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РИА Новости

Новикомбанк стал победителем зимнего Интеллектуального Кубка

19:08 22.11.2019
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© Фото : пресс-служба НовикомбанкаНовикомбанк стал победителем зимнего Интеллектуального Кубка
Новикомбанк стал победителем зимнего Интеллектуального Кубка
© Фото : пресс-служба Новикомбанка
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, победил в номинации "Самый Интеллектуальный банк" зимнего Интеллектуального Кубка, который прошел 21 ноября, говорится в пресс-релизе банка.
Всего в игре приняло участие 36 компаний банковского, финансового топливно-энергетического секторов, а непосредственными соперниками Новикомбанка по группе выступали 10 банков. Команда Новикомбанка заняла 1 место в своей номинации и получила главный приз Кубка – Хрустальную сову.
Сборная Новикомбанка дала ответы на все вопросы раундов "блиц" и "супер-блиц" и набрала 23 балла за игру, что позволило показать наивысший результат в номинации "Самый Интеллектуальный банк" и опередить банки Ренессанс Кредит и ФОРА-Банк, которые составляли конкуренцию в борьбе за лидерство в тройке призеров.
Интеллектуальный кубок – это аналог известной телевизионной игры "Что? Где? Когда?". Отличие заключается в том, что на одной площадке одновременно играют несколько команд, они соревнуются друг с другом. Ведущий читает одни и те же вопросы всем командам. На каждый вопрос дается минута на обсуждение. По окончании обсуждения капитаны команд сдают ответы на специально подготовленных бланках. За каждый правильный ответ команда получает по 1 баллу. Команда, набравшая наибольшее количество баллов в своей номинации, становится победителем.
АО АКБ "НОВИКОМБАНК" - входит в 25 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома.
Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева
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НовикомбанкРоссияНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
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