Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Учительница английского языка из Учительница английского языка из Тамбовской области признана виновной в том, что на уроке ударила 11-летнего мальчика головой о парту, а затем избила его учебным пособием, ее оштрафовали на 40 тысяч рублей, сообщает Следственный комитет РФ

Инцидент произошел 26 сентября 2018 года в Рассказовском районе. Во время урока английского языка в пятом классе 53-летняя учительница ударила 11-летнего учащегося головой о столешницу парты, а затем несколько раз по голове учебным пособием из-за низкого уровня знаний предмета.

"Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Она признана виновной в "ненадлежащем исполнении педагогическим работником обязанностей, соединенным с жестоким обращением с несовершеннолетним".