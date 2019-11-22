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РИА Новости

Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф

17:46 22.11.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ у здания школы №1 в Ивантеевке Московской области. 5 сентября 2017
Автомобиль Следственного комитета РФ у здания школы №1 в Ивантеевке Московской области. 5 сентября 2017
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Учительница английского языка из Тамбовской области признана виновной в том, что на уроке ударила 11-летнего мальчика головой о парту, а затем избила его учебным пособием, ее оштрафовали на 40 тысяч рублей, сообщает Следственный комитет РФ.
Инцидент произошел 26 сентября 2018 года в Рассказовском районе. Во время урока английского языка в пятом классе 53-летняя учительница ударила 11-летнего учащегося головой о столешницу парты, а затем несколько раз по голове учебным пособием из-за низкого уровня знаний предмета.
"Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Она признана виновной в "ненадлежащем исполнении педагогическим работником обязанностей, соединенным с жестоким обращением с несовершеннолетним".
Отмечается, что учитель уже уволен из школы из-за применения методов воспитания, связанных с физическим насилием над личностью обучающегося.
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КриминалСледственный комитет РФТамбовская областьПроисшествия
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