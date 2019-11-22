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РИА Новости

Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики

17:37 22.11.2019 (обновлено: 21:12 22.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам экономики. 22 ноября 2019
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам экономики. 22 ноября 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам экономики. 22 ноября 2019
НОВО-ОГАРЕВО, 22 ноя - РИА Новости. В течение ближайших трех лет властям необходимо приложить усилия, чтобы не только закрепить положительные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост устойчивым и динамичным, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая совещание по экономическим вопросам.
"Как известно, 21 ноября Государственная дума приняла федеральный бюджет на 2020-2022 годы, а также бюджеты трех государственных внебюджетных фондов. Очевидно, что в течение следующих трех лет необходимо закрепить позитивные тенденции в экономике и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным. За счет этого добиться увеличения доходов граждан", - сказал Путин.
Он отметил, что на совещании планируется по традиции поговорить о текущей ситуации в экономике, о том, что нужно сделать в ближайшее время в реальном секторе, в бюджетной, кредитно-денежной сферах, на чем нужно особо сосредоточить внимание.
"Поговорим и на другие текущие темы, сверим, что называется, часы. Надеюсь, что эта "сверка часов" приведет к большей координации различных министерств, ведомств, различных структур, которые занимаются вопросами экономики", - добавил Путин.
Помощник президента РФ Андрей Белоусов на пленарном заседании съезда РСПП в рамках Недели российского бизнеса. 14 марта 2019
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Помощник президента назвал три способа ускорения роста российской экономики
В совещании принимают участие руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, помощник президента РФ Андрей Белоусов.
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Владимир ПутинРоссияЭкономика
Популярные комментарии
В общем очередной прорыво-рывок не за горами. Интересно за счет каких налогов и поборов на этот раз будет этот немыслимый рост?
22 ноября, 19:09
Max Maxov
50031102
.!Деньги за газ,лес,энергоносители и прочее то что наше правительство продает за рубеж хватило бы обеспечить всех граждан РФ жить безбедно ,а все эти деньги находятся у олигархов и чиновников лоббирующие их интересы!!! Нужен анализ эффективности работы чиновников: кто чем занимается и насколько эта работа вообще нужна! Сокращения чиновников,депутатов,сенаторов и т.д. в два раза,сокращение им зарплат до 10 кратного Мрот , убрать неприкосновенность,всякие доплаты премии ,расходы на нужды которые равные сумме их зарплат,пенсии как простым гражданам,пересадить всех с мерсов на отечественные машины лада! и т.п. Вот и деньги появятся!
22 ноября, 19:12
vvladimir.andreevich76
5123201
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