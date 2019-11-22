Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики

НОВО-ОГАРЕВО, 22 ноя - РИА Новости. В течение ближайших трех лет властям необходимо приложить усилия, чтобы не только закрепить положительные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост устойчивым и динамичным, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая совещание по экономическим вопросам.
"Как известно, 21 ноября Государственная дума приняла федеральный бюджет на 2020-2022 годы, а также бюджеты трех государственных внебюджетных фондов. Очевидно, что в течение следующих трех лет необходимо закрепить позитивные тенденции в экономике и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным. За счет этого добиться увеличения доходов граждан", - сказал Путин.
Он отметил, что на совещании планируется по традиции поговорить о текущей ситуации в экономике, о том, что нужно сделать в ближайшее время в реальном секторе, в бюджетной, кредитно-денежной сферах, на чем нужно особо сосредоточить внимание.
"Поговорим и на другие текущие темы, сверим, что называется, часы. Надеюсь, что эта "сверка часов" приведет к большей координации различных министерств, ведомств, различных структур, которые занимаются вопросами экономики", - добавил Путин.
В совещании принимают участие руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, помощник президента РФ Андрей Белоусов.