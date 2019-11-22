Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики

"Как известно, 21 ноября Государственная дума приняла федеральный бюджет на 2020-2022 годы, а также бюджеты трех государственных внебюджетных фондов. Очевидно, что в течение следующих трех лет необходимо закрепить позитивные тенденции в экономике и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным. За счет этого добиться увеличения доходов граждан", - сказал Путин.

Он отметил, что на совещании планируется по традиции поговорить о текущей ситуации в экономике, о том, что нужно сделать в ближайшее время в реальном секторе, в бюджетной, кредитно-денежной сферах, на чем нужно особо сосредоточить внимание.