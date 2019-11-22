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РИА Новости

Богданов встретился с представителем и.о. премьера Ливана

17:36 22.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил с личным представителем исполняющего обязанности премьер-министра Ливана Жоржем Шаабаной ситуацию в этой стране, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
"В ходе беседы была обсуждена складывающаяся общественно-политическая и социально-экономическая ситуация в Ливане. При этом с российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в поддержку суверенитета, независимости, территориальной целостности и внутриполитической стабильности Ливана", - говорится в сообщении ведомства.
Российская сторона также высказала надежду на успех усилий руководства Ливана для скорейшего урегулирования на базе общенационального консенсуса вопроса о формате и составе нового правительства.
Правительство Саада Харири ушло в отставку 29 октября после двух недель непрерывных антиправительственных демонстраций по всей стране, которые парализовали работу банковского сектора и государственных учреждений. Массовые митинги начались на фоне экономического и финансового кризиса в стране. Президент страны Мишель Аун еще в начале октября заявил, что государство страдает от финансовой блокады и санкций. В стране ощущается дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены финансовые переводы на зарубежные счета, ограничена выдача долларов до одной тысячи со счета в неделю, а также повысился процент комиссии при выдачи иностранной валюты наличными. На свободном рынке, вопреки законам, ряд частных предприятий, включая заправки, аптеки и обычные магазины, отказываются принимать банковские карты при расчете клиентов, требуя оплату наличными средствами.
Джебран Басиль
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Михаил БогдановМИД РФРоссияЛиванВ мире
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