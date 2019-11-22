Власти Удмуртии усилят меры поддержки многодетных семей в 2020 году

УФА, 22 ноя - РИА Новости. Многодетные семьи Удмуртии, оказавшиеся в трудной ситуации, ждут реальной поддержки властей, в 2020 году меры поддержки таких семей будут усилены, заявил глава республики Многодетные семьи Удмуртии, оказавшиеся в трудной ситуации, ждут реальной поддержки властей, в 2020 году меры поддержки таких семей будут усилены, заявил глава республики Александр Бречалов на торжественной церемонии Дня матери.

"Многодетные семьи, семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, ждут от нас реальной поддержки. И мы помогаем. В 2020 году меры поддержки будут усилены, ситуацию с поддержкой семей существенно улучшим - уже разработаны конкретные предложения, они будут озвучены в конце года", - сказал Александр Бречалов.

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"Когда мы видим успехи детей, молодёжи, гордимся их победами в работе, спорте, то понимаем, что за всем этим стоит огромный труд мамы. Низкий поклон вам. Пусть ваши дети в полной мере оправдают ваши ожидания", - сказал руководитель республики.