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РИА Новости

Власти Удмуртии усилят меры поддержки многодетных семей в 2020 году

17:18 22.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Удмуртии Александр Бречалов
Глава Удмуртии Александр Бречалов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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УФА, 22 ноя - РИА Новости. Многодетные семьи Удмуртии, оказавшиеся в трудной ситуации, ждут реальной поддержки властей, в 2020 году меры поддержки таких семей будут усилены, заявил глава республики Александр Бречалов на торжественной церемонии Дня матери.
"Многодетные семьи, семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, ждут от нас реальной поддержки. И мы помогаем. В 2020 году меры поддержки будут усилены, ситуацию с поддержкой семей существенно улучшим - уже разработаны конкретные предложения, они будут озвучены в конце года", - сказал Александр Бречалов.
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Глава региона поздравил матерей республики с праздником и вручил почётный знак "Материнская слава" отличившимся женщинам Удмуртии.
"Когда мы видим успехи детей, молодёжи, гордимся их победами в работе, спорте, то понимаем, что за всем этим стоит огромный труд мамы. Низкий поклон вам. Пусть ваши дети в полной мере оправдают ваши ожидания", - сказал руководитель республики.
По данным пресс-службы главы региона, в Удмуртии за 9 лет количество многодетных семей увеличилось больше чем в два раза. "На начало 2010 года в регионе было 10 720 многодетных семей, на 1 января 2019 года - почти 22 тысяч семей, которые воспитывают 70 тысяч детей.
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Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловУдмуртияОбщество
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