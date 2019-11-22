Интерпол выявил 36 иностранных боевиков в Юго-Восточной Азии

Отмечается, что операция Sunbird IV проходила с 29 октября по 7 ноября во всех странах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Она была направлена на укрепление сотрудничества между правоохранительными органами с целью выявления лиц, подозреваемых в терроризме и преступников, пересекающих границы в регионе.