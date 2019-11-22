Интерпол выявил 36 иностранных боевиков в Юго-Восточной Азии

ПАРИЖ, 22 ноя – РИА Новости. Операция Интерпола позволила выявить 36 иностранцев, подозреваемых в терроризме, в дополнение к другим преступникам в странах Юго-Восточной Азии, говорится в коммюнике организации.
Отмечается, что операция Sunbird IV проходила с 29 октября по 7 ноября во всех странах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Она была направлена на укрепление сотрудничества между правоохранительными органами с целью выявления лиц, подозреваемых в терроризме и преступников, пересекающих границы в регионе.
"Операция Sunbird является прекрасным примером того, как Интерпол соединяет страны, чтобы подорвать мобильность террористов и преступников, которые угрожают всем регионам", - сказал генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток.
В базе данных Интерпола в настоящее время содержатся сведения о 52,5 тысячах иностранных боевиков и около 750 тысячах документов, касающихся терроризма.