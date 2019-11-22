В Москве откроется международный инженерный форум

"Цель мероприятия - популяризация инженерного образования, привлечение молодежи в сферу науки, формирование мотивации к осознанному выбору инженерно-технических профессий, демонстрация новейших научных разработок и достижений в области прорывных технологий науки и техники. В рамках VII ММИФ планируется обсуждение вопросов, связанных с развитием практического образования при подготовке студентов по инженерным специальностям", - говорится в сообщении.