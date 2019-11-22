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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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РИА Новости

В Москве откроется международный инженерный форум

17:08 22.11.2019 (обновлено: 17:20 22.11.2019)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМужчина фотографирует Московский международный деловой центр "Москва-Сити" в Москве.
Мужчина фотографирует Московский международный деловой центр Москва-Сити в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Инженерное образование – эффективная инвестиция в технологический прорыв – тема седьмого Московского международного инженерного форума (ММИФ), который откроется в Москве во вторник, 26 ноября, сообщает пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП).
Организаторами форума выступают Московская конфедерация промышленников и предпринимателей и правительство Москвы.
Мероприятие пройдет при поддержке министерства науки и высшего образования РФ, министерства промышленности и торговли РФ, министерства труда и социальной защиты РФ. Партнерами ММИФ являются Российский союз промышленников и предпринимателей, Российская инженерная академия, Российский союз инженеров.

"Цель мероприятия - популяризация инженерного образования, привлечение молодежи в сферу науки, формирование мотивации к осознанному выбору инженерно-технических профессий, демонстрация новейших научных разработок и достижений в области прорывных технологий науки и техники. В рамках VII ММИФ планируется обсуждение вопросов, связанных с развитием практического образования при подготовке студентов по инженерным специальностям", - говорится в сообщении.

В работе ММИФ примут участие руководители федеральных и региональных органов власти, ректоры ведущих вузов, осуществляющих подготовку инженерных кадров, руководители госкорпораций, промышленных предприятий, общественных объединений.
В рамках форума будет организована выставка - презентация инновационных проектов передовых технологий и разработок организаций науки и промышленности, студенческих проектных офисов, коллективная экспозиция детских технопарков и Центров молодежного инновационного творчества города Москвы.
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