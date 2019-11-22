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РИА Новости

Еще 29 многодетным семьям предоставят землю в Подмосковье

17:02 22.11.2019
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© Fotolia / drubig-photoСемейная пара с детьми
Семейная пара с детьми
© Fotolia / drubig-photo
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. За прошедшую неделю минмособлимущество согласовало 29 земельных участков для предоставления многодетным семьям. Большинство из них находится в Серпухове, Богородском округе и Наро-Фоминске. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра имущественных отношений Московской области Владислава Когана.
"29 участков в 12 городских округах Подмосковья согласованы минмособлимуществом для предоставления многодетным семьям за прошедшую неделю", – сообщил Владислав Коган.
Как уточнил министр, 11 участков согласованы для передачи многодетным семьям в Серпухове, четыре участка – семьям Богородского округа, три участка – Наро-Фоминска, по два участка – в Коломенском и Волоколамском округах, по одному участку – в Лотошине, Щелкове, Талдоме, Шатуре, Ступине, Кашире и Электрогорске.
Помимо этого еще девять схем земельных участков утверждены, чтобы в дальнейшем предоставить их многодетным семьям в Чехове и Зарайске.
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