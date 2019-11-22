Еще 29 многодетным семьям предоставят землю в Подмосковье

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. За прошедшую неделю минмособлимущество согласовало 29 земельных участков для предоставления многодетным семьям. Большинство из них находится в Серпухове, Богородском округе и Наро-Фоминске. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра имущественных отношений Московской области Владислава Когана.
"29 участков в 12 городских округах Подмосковья согласованы минмособлимуществом для предоставления многодетным семьям за прошедшую неделю", – сообщил Владислав Коган.
Как уточнил министр, 11 участков согласованы для передачи многодетным семьям в Серпухове, четыре участка – семьям Богородского округа, три участка – Наро-Фоминска, по два участка – в Коломенском и Волоколамском округах, по одному участку – в Лотошине, Щелкове, Талдоме, Шатуре, Ступине, Кашире и Электрогорске.
Помимо этого еще девять схем земельных участков утверждены, чтобы в дальнейшем предоставить их многодетным семьям в Чехове и Зарайске.