Еще 29 многодетным семьям предоставят землю в Подмосковье

Как уточнил министр, 11 участков согласованы для передачи многодетным семьям в Серпухове, четыре участка – семьям Богородского округа, три участка – Наро-Фоминска, по два участка – в Коломенском и Волоколамском округах, по одному участку – в Лотошине, Щелкове, Талдоме, Шатуре, Ступине, Кашире и Электрогорске.