Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2019-11-22T17:00+0300
https://ria.ru/20191122/1561484454.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156148/42/1561484264_0:19:1500:863_1036x0_80_0_0_45918820a69bb90154a062ca31bf637b.jpg
РИА Новости

В Люберцах начнут производить до 750 аппаратов УЗИ за год

17:00 22.11.2019
3
© РИА Новости / Варвара Гертье Аппарат ультразвукового исследования (УЗИ)
 Аппарат ультразвукового исследования (УЗИ)
© РИА Новости / Варвара Гертье
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В городском округе Люберцы начали производство ультразвуковых аппаратов высокого класса Logiq P9. За год будут изготавливать до 750 таких приборов, сообщил телеканал "360" со ссылкой на зампреда правительства Подмосковья Вадима Хромова.
"Повышение качества медицинского обслуживания – одно из важнейших направлений развития современной медицины, и подмосковные производители готовы предоставить рынку инструменты для решения этих задач в виде новых технологий, оборудования, программных решений. Мы рады, что в области активно развиваются высокотехнологичные компании, работающие в этом направлении", – отметил Хромов.
Объем инвестиций в производственную линию – более 30 миллионов рублей. Мощность производства обеспечит потребности всех федеральных округов России в оборудовании такого класса до 60%.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область
Рекомендуем
Семейная пара с детьми
Еще 29 многодетным семьям предоставят землю в Подмосковье
Связка ключей от квартир многоэтажного жилого дома
Обманутые химкинские дольщики получат жилье и компенсации спустя 13 лет
Медсестра в операционной
Больницы МО получили новое видеооборудование почти на 500 млн рублей
Детская игровая площадка
Благоустройство 45 дворов проведут в Одинцовском округе в следующем году
Сотрудники ДПС спасли людей из горящего дома в Подмосковье
Сотрудники ДПС спасли людей из горящего дома в Подмосковье
Шар на ветке новогодней елки
В Московской области устанавливают елки и организуют новогодние ярмарки
Поезда Московского центрального диаметра на станции Белорусская
Около станции МЦД появится почти 2,5 тысячи парковочных мест
Установка уличных фонарей
На 22 общественных территориях Подмосковья восстановили освещение
Сотрудник коммунальной службы убирает снег
Уборку снега во дворах Подмосковья проконтролируют через приложение
Праздничные мероприятиях в городском парке в городе Мытищи
День матери отпразднуют в 15 парках Подмосковья
Электропоезд Иволга 2.0, который будет курсировать по маршруту Одинцово - Лобня МЦД (Московские центральные диаметры) - 1 Белорусско-Савеловский, на Белорусском вокзале
Система навигации поможет пассажирам не запутаться во время перехода на МЦД
Электропоезда Иволга на новой посадочной платформе с перроном на Белорусском вокзале Москвы
Расписание пригородных экспрессов в Подмосковье изменится с 21 ноября
Выступление во время торжественной церемонии награждения VII губернаторской Премии Наше Подмосковье в Красногорске
Лауреатов премии "Наше Подмосковье" наградили в Красногорске
Сиделка общается с пациенткой
В стационаре и на дому: паллиативная помощь для кировчан стала доступнее
Атомный ледокол Ямал в Карском море
Минтранс прокомментировал отказ западных компаний от Севморпути
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:39Иран успешно провел испытание собственной системы ПВО, сообщили СМИ
17:37Путин призвал закрепить динамичный рост экономики
17:36Богданов встретился с представителем и.о. премьера Ливана
17:33На съезде ЕР обсудят подготовку к выборам, заявил Медведев
17:27В университеты должны прийти практикующие специалисты, заявил Котюков
17:24Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения
17:21Русские не делают Сербии подарки, но дают хорошую цену, заявил Вучич
17:21Архиепископ Греции назвал условие участия во всеправославном соборе
17:19Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТ имени Горького
17:16В Карелии отстранили начальника колонии после избиения заключенного
17:15Пайетт поблагодарил архиепископа Афинского за признание ПЦУ
17:15В Испании дядю президента Сирии обвинили в отмывании миллионов евро
17:14В Испании полиция изъяла почти полтонны кокаина
17:13Вучич надеется на искренний разговор с Путиным 4 декабря в Сочи
17:08Интерпол выявил 36 иностранных боевиков в Юго-Восточной Азии
17:08В Боготе после беспорядков на сутки введут сухой закон
17:07Экс-главу Чехова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве
17:06В Крыму сообщили о намерении начать экспорт товаров на Кубу
17:05МЧС и Минприроды создали рабочую группу по тушению лесных пожаров
17:04В Колумбии три человека погибли во время протестов
Лента новостейМолния