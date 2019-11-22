В Люберцах начнут производить до 750 аппаратов УЗИ за год

"Повышение качества медицинского обслуживания – одно из важнейших направлений развития современной медицины, и подмосковные производители готовы предоставить рынку инструменты для решения этих задач в виде новых технологий, оборудования, программных решений. Мы рады, что в области активно развиваются высокотехнологичные компании, работающие в этом направлении", – отметил Хромов.