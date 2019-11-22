В Люберцах начнут производить до 750 аппаратов УЗИ за год

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В городском округе Люберцы начали производство ультразвуковых аппаратов высокого класса Logiq P9. За год будут изготавливать до 750 таких приборов, сообщил телеканал "360" со ссылкой на зампреда правительства Подмосковья Вадима Хромова.
"Повышение качества медицинского обслуживания – одно из важнейших направлений развития современной медицины, и подмосковные производители готовы предоставить рынку инструменты для решения этих задач в виде новых технологий, оборудования, программных решений. Мы рады, что в области активно развиваются высокотехнологичные компании, работающие в этом направлении", – отметил Хромов.
Объем инвестиций в производственную линию – более 30 миллионов рублей. Мощность производства обеспечит потребности всех федеральных округов России в оборудовании такого класса до 60%.