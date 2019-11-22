Силовики подтянули комплексы РЭБ к участку отвода сил, заявили в ЛНР

Военнослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области

ЛУГАНСК, 22 ноя - РИА Новости. Украинские силовики подтянули комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в район участка разведения сил у населенного пункта Золотое в Украинские силовики подтянули комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в район участка разведения сил у населенного пункта Золотое в Донбассе , заявил в пятницу официальный Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

"Украинские силовики продолжают активно использовать комплексы радиоэлектронной борьбы для создания препятствий работе миссии ОБСЕ. Наиболее активно командование оперативно-тактической группировки "Север" применяет комплексы РЭБ в районе участка разведения сил и средств №2 Золотое", - сказал Осадчий.

По его словам, в районе населенных пунктов Горское и Молодежное зафиксированы станции РЭБ "Буковель-АD" украинских силовиков. "Станции тщательно замаскированы и расположены непосредственно во дворах жилых домов. Также наши источники из населенного пункта Горское сообщают, что в городе с некой периодичностью ухудшается, а временами полностью пропадает прием сигналов радиостанций и телеканалов", - добавил Осадчий.