Силовики подтянули комплексы РЭБ к участку отвода сил, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 22 ноя - РИА Новости. Украинские силовики подтянули комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в район участка разведения сил у населенного пункта Золотое в Донбассе, заявил в пятницу официальный Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
"Украинские силовики продолжают активно использовать комплексы радиоэлектронной борьбы для создания препятствий работе миссии ОБСЕ. Наиболее активно командование оперативно-тактической группировки "Север" применяет комплексы РЭБ в районе участка разведения сил и средств №2 Золотое", - сказал Осадчий.
По его словам, в районе населенных пунктов Горское и Молодежное зафиксированы станции РЭБ "Буковель-АD" украинских силовиков. "Станции тщательно замаскированы и расположены непосредственно во дворах жилых домов. Также наши источники из населенного пункта Горское сообщают, что в городе с некой периодичностью ухудшается, а временами полностью пропадает прием сигналов радиостанций и телеканалов", - добавил Осадчий.
Он уточнил, что есть информация об обращениях в лечебные учреждения Горского местных жителей с жалобами на сильные головные боли, слабость и быструю утомляемость. "Обращаюсь к представителям миссии ОБСЕ с призывом не только фиксировать применение украинским войсками станций РЭБ, но и обязать украинскую сторону не размещать вооружение и военную технику в непосредственной близости от мирного гражданского населения", - заявил официальный представитель оборонного ведомства республики.