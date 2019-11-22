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РИА Новости

Силовики подтянули комплексы РЭБ к участку отвода сил, заявили в ЛНР

16:57 22.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области
Военнослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 22 ноя - РИА Новости. Украинские силовики подтянули комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в район участка разведения сил у населенного пункта Золотое в Донбассе, заявил в пятницу официальный Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
"Украинские силовики продолжают активно использовать комплексы радиоэлектронной борьбы для создания препятствий работе миссии ОБСЕ. Наиболее активно командование оперативно-тактической группировки "Север" применяет комплексы РЭБ в районе участка разведения сил и средств №2 Золотое", - сказал Осадчий.
По его словам, в районе населенных пунктов Горское и Молодежное зафиксированы станции РЭБ "Буковель-АD" украинских силовиков. "Станции тщательно замаскированы и расположены непосредственно во дворах жилых домов. Также наши источники из населенного пункта Горское сообщают, что в городе с некой периодичностью ухудшается, а временами полностью пропадает прием сигналов радиостанций и телеканалов", - добавил Осадчий.
Он уточнил, что есть информация об обращениях в лечебные учреждения Горского местных жителей с жалобами на сильные головные боли, слабость и быструю утомляемость. "Обращаюсь к представителям миссии ОБСЕ с призывом не только фиксировать применение украинским войсками станций РЭБ, но и обязать украинскую сторону не размещать вооружение и военную технику в непосредственной близости от мирного гражданского населения", - заявил официальный представитель оборонного ведомства республики.
Золотое, Донбасс
15:19
ЛНР заявила об увеличении числа националистов у Золотого в Донбассе
001052
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРЛНРОБСЕДонбассЛуганская Народная РеспубликаЛуганскУкраинаВ мире
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