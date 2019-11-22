Моргулов обсудил с замглавы МИД КНДР ситуацию на Корейском полуострове

"Обсуждались вопросы, связанные с ситуацией на Корейском полуострове. Подтвержден принципиальный настрой сторон наращивать взаимодействие в интересах политико-дипломатического урегулирования имеющихся в субрегионе проблем, включая ядерную", - говорится в сообщении министерства.

В среду Цой Сон Хи провела с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым переговоры, на которых обсуждалась ситуация на Корейском полуострове и развитие сотрудничества Москвы и Пхеньяна. Также в среду прошел первый раунд стратегического диалога РФ и КНДР на уровне первых замминистра иностранных дел.