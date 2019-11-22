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РИА Новости

Эксперт не ожидает, что кредиты на дорогие лекарства станут популярными

16:32 22.11.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидТаблетки в руке
Таблетки в руке
© РИА Новости / Максим Богодвид
Таблетки в руке. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов не ожидает массовой популярности кредитов на дорогостоящие лекарства, которые бы выдавались в аптеках, об этом он заявил РИА Новости.
О возможности впервые в России оформить дорогостоящие лекарства в кредит сообщила ранее в пятницу аптечная сеть "Самсон фарма". Из сообщения следует, что такая услуга будет доступна для жителей столицы, максимальная сумма займа составит 300 тысяч рублей сроком от полугода до года, а процентная ставка - 23%. Как рассказали агентству в пресс-службе МТС-банка, итоги эксперимента с аптечной сетью банк подведет в начале 2020 года.
"Вряд ли продукт будет массово востребован. Во-первых, процентная ставка довольно высока, во-вторых, у значительного количества потребителей оформлены кредитные карты различных банков с гораздо более интересными условиями и по процентам, и по беспроцентному периоду", - сказал Беспалов.
Тем не менее, по его словам, потребитель на такую услугу все равно найдется. "Всегда будет категория клиентов, которым в моменте требуется какой-то продукт, а кредитной карты или наличных нет. Совсем не обязательно, что речь пойдёт о покупке лекарств, аптеке интереснее предоставлять такие возможности, скажем, покупателям дорогих косметических линий или БАДов", - пояснил он.
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Беспалов заметил, что аптеки в настоящее время находятся в сложных условиях: законодательные ограничения, стагнация доходов населения и падающий спрос, а также жесткие конкурентные условия.
"В таких условиях сети, разумеется, ищут варианты развития и расширения сервисных услуг. В любом случае это нужно рассматривать скорее в качестве эксперимента, но если он принесёт аптекам дополнительную выручку и маржу, пусть даже небольшую, уже будет очень здорово", - заключил эксперт.
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