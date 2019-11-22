Эксперт не ожидает, что кредиты на дорогие лекарства станут популярными

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов не ожидает массовой популярности кредитов на дорогостоящие лекарства, которые бы выдавались в аптеках, об этом он заявил РИА Новости.

О возможности впервые в России оформить дорогостоящие лекарства в кредит сообщила ранее в пятницу аптечная сеть "Самсон фарма". Из сообщения следует, что такая услуга будет доступна для жителей столицы, максимальная сумма займа составит 300 тысяч рублей сроком от полугода до года, а процентная ставка - 23%. Как рассказали агентству в пресс-службе МТС-банка, итоги эксперимента с аптечной сетью банк подведет в начале 2020 года.

"Вряд ли продукт будет массово востребован. Во-первых, процентная ставка довольно высока, во-вторых, у значительного количества потребителей оформлены кредитные карты различных банков с гораздо более интересными условиями и по процентам, и по беспроцентному периоду", - сказал Беспалов.

Тем не менее, по его словам, потребитель на такую услугу все равно найдется. "Всегда будет категория клиентов, которым в моменте требуется какой-то продукт, а кредитной карты или наличных нет. Совсем не обязательно, что речь пойдёт о покупке лекарств, аптеке интереснее предоставлять такие возможности, скажем, покупателям дорогих косметических линий или БАДов", - пояснил он.

Беспалов заметил, что аптеки в настоящее время находятся в сложных условиях: законодательные ограничения, стагнация доходов населения и падающий спрос, а также жесткие конкурентные условия.