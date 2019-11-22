Слуцкий заявил, что трудоустройство Бутиной в Госдуме пока не планируется

Могу сказать, что пока подобных шагов на площадке комитета Госдумы по международным не планируется. Но вместе с тем, Мария Валерьевна - человек подготовленный и, безусловно, без работы не останется, а все мы будем, вне зависимости от того, где кто трудится, находиться в контакте для решения тех важнейших задач, которые были обозначены на сегодняшней встрече.