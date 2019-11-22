Слуцкий заявил, что трудоустройство Бутиной в Госдуме пока не планируется

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил журналистам, что депутаты будут взаимодействовать с Марией Бутиной по вопросам защиты прав россиян за рубежом, но ее трудоустройство в комитет пока не запланировано.
Ранее Слуцкий в разговоре с РИА Новости не исключил, что предложит Бутиной работать в Госдуме.
Могу сказать, что пока подобных шагов на площадке комитета Госдумы по международным не планируется. Но вместе с тем, Мария Валерьевна - человек подготовленный и, безусловно, без работы не останется, а все мы будем, вне зависимости от того, где кто трудится, находиться в контакте для решения тех важнейших задач, которые были обозначены на сегодняшней встрече.
В пятницу комитет Думы провел круглый стол на тему защиты прав россиян за рубежом.
Бутина была арестована в США в июле 2018 года и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. В конце октября после отбытия наказания она была депортирована в Россию. Она прилетела в Москву 26 октября.