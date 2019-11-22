ФосАгро получила статус компании-лидера платформы - Global Compact LEAD

С 2000 года к Глобальному Договору присоединилось более 13 тысяч компаний и организаций из более чем 160 стран мира. В число наиболее активных участников крупнейшей в мире инициативы по корпоративной ответственности и устойчивому ведению бизнеса вошли, получив LEAD статус, 36 компаний из 19 секторов. ФосАгро стала одной из двух российских компаний, выбранной ООН для участия в платформе устойчивого корпоративного лидерства.