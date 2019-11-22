ФосАгро получила статус компании-лидера платформы - Global Compact LEAD

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Группе "ФосАгро" - одному из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений - за приверженность Глобальному Договору (Global Compact) Организации Объединенных Наций и его десяти принципам ответственного ведения бизнеса присвоен статус компании-лидера платформы - Global Compact LEAD, сообщает пресс-служба компании.
С 2000 года к Глобальному Договору присоединилось более 13 тысяч компаний и организаций из более чем 160 стран мира. В число наиболее активных участников крупнейшей в мире инициативы по корпоративной ответственности и устойчивому ведению бизнеса вошли, получив LEAD статус, 36 компаний из 19 секторов. ФосАгро стала одной из двух российских компаний, выбранной ООН для участия в платформе устойчивого корпоративного лидерства.
"Получение статуса LEAD в рамках Глобального Договора ООН является важным признанием прогресса компании в части соответствия принципам Договора в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией. Новый статус поможет ФосАгро улучшить эффективность обмена опытом интеграции Целей устойчивого развития ООН в повседневную деятельность компании с остальными участниками Глобального Договора, воплощать в жизнь важные инициативы в этой области", - сказал генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев, комментируя получение статуса LEAD в рамках Глобального договора ООН.
Председатель комитета Совета директоров ФосАгро по устойчивому развитию Ирина Бокова в свою очередь отметила, что присвоение группе компаний "ФосАгро" статуса компании - лидера платформы Global Compact LEAD является подтверждением эффективности сотрудничества и прозрачности раскрытия достигаемых результатов в области устойчивого развития.
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"В рамках Стратегии-2025 ФосАгро имеет амбиции, потенциал и возможности добиваться дальнейшего прогресса в части совершенствования собственной деятельности, а также содействия ООН в достижении Целей в области устойчивого развития", - сказала Бокова.