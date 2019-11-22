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РИА Новости

В Госдуме продолжат борьбу за повышение возраста продажи алкоголя

16:26 22.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПродажа алкогольной продукции
Продажа алкогольной продукции
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Возраст продажи алкоголя следует повышать, чтобы снизить его потребление и предотвратить распространение зависимостей среди населения, депутаты будут отстаивать инициативу о продаже алкоголя в РФ с 21 года, сказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.
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Ранее газета "Известия" сообщила, что правительство не поддержало депутатский законопроект о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года. Против увеличения возрастного порога выступили Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг и Минюст.
"Пока Россия остается в десятке самых пьющих стран мира, отвергать действенные меры по снижению потребления алкоголя я считаю неправильным. То, что повышение возраста продажи спиртного - мера в этом плане действенная, у меня сомнений нет. Всегда любое ужесточение алкогольного законодательства снижает уровень потребления. Поэтому на вопрос о том, стоит ли ограничивать доступ к алкоголю по возрасту, я как врач отвечу - да, стоит", - сказал Огуль.
"Надеюсь, нам удастся переломить ситуацию и доказать, что здоровье нации - это национальная безопасность страны. Будем дальше отстаивать эту инициативу", - подчеркнул зампред думского комитета.
Он пояснил, что рост и развитие молодых людей в 18 лет не заканчивается, а продолжается даже в 22-23 года, и особенно это касается нервной системы. Поэтому, чем позже человек столкнется с алкогольными напитками, тем лучше.
"По мнению ряда исследователей, потребление алкоголя приводит к формированию наркотической зависимости, потому что чаще всего первая проба наркотика происходит именно на фоне алкогольного опьянения в компании сверстников. И, если молодые люди начинают выпивать хотя бы на год-два-три позже, то количество наркоманов уменьшится", - считает депутат.
По его мнению, впоследствии уменьшится и количество случаев ДТП, связанных с алкогольным опьянением. "Таким образом, повышение возраста продажи алкоголя спасает тысячи жизней. Все то, что я говорю, вовсе не открытие - это исследования ученых и мировой опыт борьбы с алкоголизацией населения. И для меня, например, выбор между здоровьем детей и интересами алкобизнеса очевиден. Наши экономисты очень хорошо умеют считать убытки производителей алкоголя, которые они понесут, если поднять возрастную планку потребления спиртного. Но кто посчитает убытки для здоровья нации, если эту планку оставить на прежнем уровне?" - сказал парламентарий.
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Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев ("Единая Россия") в июле внес в Госдуму законопроект, предлагающий повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Изменения предлагается внести в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта".
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Здоровье - ОбществоГосдума РФРоссияЛеонид Огуль
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