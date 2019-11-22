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Религия и мировоззрение
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РИА Новости

Главные иконы морской пехоты России освятят 25 ноября в Петербурге

16:25 22.11.2019
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© РИА Новости / А. Гивенталь / Перейти в фотобанкИкона Александра Невского
Икона Александра Невского
© РИА Новости / А. Гивенталь
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Пять икон святого благоверного князя Александра Невского с частицей его мощей будут освящены в понедельник в Александро-Невской Лавре, сообщает сектор коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви.
"Чин освящения главных икон морской пехоты России совершит наместник монастыря епископ Кронштадтский Назарий. Освященные иконы будут переданы в дар частям морской пехоты, находящимся в составе Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов, а также Каспийской флотилии", - говорится в сообщении.
В частности, 27 ноября, в День морской пехоты первая икона будет передана в 810-ю отдельную гвардейскую ордена Жукова бригаду морской пехоты Черноморского флота.
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Благоверный князь Александр Невский по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 2012 года является небесным покровителем морской пехоты ВМФ РФ.
Написание икон небесного покровителя морской пехоты было инициировано, в частности, всероссийской общественной организацией морских пехотинцев "Тайфун". Автор иконографии – народный художник России, действительный член Российской Академии Художеств, бывший морской пехотинец Петр Стронский.
Иконы отличаются написанием лика святого князя, на них указаны знаки морской пехоты, относящиеся к разным флотским соединениям.
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По данным митрополии, на освящении икон ожидается присутствие представителей главного командования ВМФ РФ, правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Законодательного собрания Санкт-Петербурга, ветеранских организаций, членов семей погибших морских пехотинцев, курсантов высших военных учебных заведений, кадет Нахимовского и Суворовского училищ, воспитанников военно-патриотических клубов и учащихся школ города.
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Религия и мировоззрениеАлександр Невскийрелигия
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