Главные иконы морской пехоты России освятят 25 ноября в Петербурге

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Пять икон святого благоверного князя Александра Невского с частицей его мощей будут освящены в понедельник в Александро-Невской Лавре, сообщает сектор коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви.

"Чин освящения главных икон морской пехоты России совершит наместник монастыря епископ Кронштадтский Назарий. Освященные иконы будут переданы в дар частям морской пехоты, находящимся в составе Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов, а также Каспийской флотилии", - говорится в сообщении.

В частности, 27 ноября, в День морской пехоты первая икона будет передана в 810-ю отдельную гвардейскую ордена Жукова бригаду морской пехоты Черноморского флота.

Благоверный князь Александр Невский по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 2012 года является небесным покровителем морской пехоты ВМФ РФ.

Написание икон небесного покровителя морской пехоты было инициировано, в частности, всероссийской общественной организацией морских пехотинцев "Тайфун". Автор иконографии – народный художник России, действительный член Российской Академии Художеств, бывший морской пехотинец Петр Стронский.

Иконы отличаются написанием лика святого князя, на них указаны знаки морской пехоты, относящиеся к разным флотским соединениям.