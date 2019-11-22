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РИА Новости

Презентации второго сезона литературной премии "Антоновка. 40+"

16:10 22.11.2019 (обновлено: 16:13 22.11.2019)
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27 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Минск – Ереван – Кишинев, посвященный презентации второго сезона литературной премии "Антоновка. 40+" для авторов, пишущих на русском языке.
Участники в Москве:
- председатель Оргкомитета премии "Антоновка 40+" сезона 2019/2020, главный редактор издательства "Стеклограф" Дана КУРСКАЯ;
- председатель жюри премии "Антоновка 40+" в номинации "Литературная критика", переводчик, публицист Марина КУДИМОВА.

В Минске:
- поэт, журналист, член Оргкомитета премии "Антоновка. 40+" Ирина КАРЕНИНА;
- литератор, главный редактор журнала "Нёман" Юлия АЛЕЙЧЕНКО.

В Ереване:
- поэт, прозаик, представитель Российского центра науки и культуры в Ереване Елена ШУВАЕВА-ПЕТРОСЯН;
- писатель Ованес АЗНАУРЯН.

В Кишиневе:
- поэт Татьяна НЕКРАСОВА;
- поэт Татьяна ЗАХАРОВА.

Премия "Антоновка. 40+" является единственной литературной наградой для авторов старше 40 лет, пишущих на русском языке. Своей задачей она ставит поддержку и продвижение в общем русскоязычном пространстве поэтов, драматургов, писателей, прозаиков, литературных критиков, живущих в разных странах, но думающих и пишущих на русском языке. В данный момент они нередко изолированы от текущего литературного процесса, в большинстве своем не публикуются или публикуются исключительно в региональных изданиях, не посещают крупных международных фестивалей.
Подробней о номинациях второго сезона премии, а также о ситуации с русскоязычной литературой в странах постсоветского пространства расскажут участники мероприятия.

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