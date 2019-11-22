Презентации второго сезона литературной премии "Антоновка. 40+"

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27 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Минск – Ереван – Кишинев, посвященный презентации второго сезона литературной премии "Антоновка. 40+" для авторов, пишущих на русском языке.