Презентации второго сезона литературной премии "Антоновка. 40+"

Участники в Москве:
- председатель Оргкомитета премии "Антоновка 40+" сезона 2019/2020, главный редактор издательства "Стеклограф" Дана КУРСКАЯ;
- председатель жюри премии "Антоновка 40+" в номинации "Литературная критика", переводчик, публицист Марина КУДИМОВА.
В Минске:
- поэт, журналист, член Оргкомитета премии "Антоновка. 40+" Ирина КАРЕНИНА;
- литератор, главный редактор журнала "Нёман" Юлия АЛЕЙЧЕНКО.
В Ереване:
- поэт, прозаик, представитель Российского центра науки и культуры в Ереване Елена ШУВАЕВА-ПЕТРОСЯН;
- писатель Ованес АЗНАУРЯН.
В Кишиневе:
- поэт Татьяна НЕКРАСОВА;
- поэт Татьяна ЗАХАРОВА.
Премия "Антоновка. 40+" является единственной литературной наградой для авторов старше 40 лет, пишущих на русском языке. Своей задачей она ставит поддержку и продвижение в общем русскоязычном пространстве поэтов, драматургов, писателей, прозаиков, литературных критиков, живущих в разных странах, но думающих и пишущих на русском языке. В данный момент они нередко изолированы от текущего литературного процесса, в большинстве своем не публикуются или публикуются исключительно в региональных изданиях, не посещают крупных международных фестивалей.
Подробней о номинациях второго сезона премии, а также о ситуации с русскоязычной литературой в странах постсоветского пространства расскажут участники мероприятия.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- председатель Оргкомитета премии "Антоновка 40+" сезона 2019/2020, главный редактор издательства "Стеклограф" Дана КУРСКАЯ;
- председатель жюри премии "Антоновка 40+" в номинации "Литературная критика", переводчик, публицист Марина КУДИМОВА.
В Минске:
- поэт, журналист, член Оргкомитета премии "Антоновка. 40+" Ирина КАРЕНИНА;
- литератор, главный редактор журнала "Нёман" Юлия АЛЕЙЧЕНКО.
В Ереване:
- поэт, прозаик, представитель Российского центра науки и культуры в Ереване Елена ШУВАЕВА-ПЕТРОСЯН;
- писатель Ованес АЗНАУРЯН.
В Кишиневе:
- поэт Татьяна НЕКРАСОВА;
- поэт Татьяна ЗАХАРОВА.
Премия "Антоновка. 40+" является единственной литературной наградой для авторов старше 40 лет, пишущих на русском языке. Своей задачей она ставит поддержку и продвижение в общем русскоязычном пространстве поэтов, драматургов, писателей, прозаиков, литературных критиков, живущих в разных странах, но думающих и пишущих на русском языке. В данный момент они нередко изолированы от текущего литературного процесса, в большинстве своем не публикуются или публикуются исключительно в региональных изданиях, не посещают крупных международных фестивалей.
Подробней о номинациях второго сезона премии, а также о ситуации с русскоязычной литературой в странах постсоветского пространства расскажут участники мероприятия.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/