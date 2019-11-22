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РИА Новости
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Медведев: будущее – за молодыми людьми, студенты – самые активные из них

16:11 22.11.2019 (обновлено: 16:32 22.11.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев . Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Премьер министр РФ Дмитрий Медведев обратился к гостям общероссийского форума "Россия студенческая", отметив, что будущее – за молодёжью, а студенчество – самая активная ее часть.
Видеозапись обращения премьер-министра показали гостям общероссийского форума "Россия студенческая".
"Знаю, что форум собрал самых активных молодых людей, которые представляют студенчество всех регионов нашей страны. Вы последние дни активно обсуждали то, что называется глобальным трендами молодёжной политики, и думали над тем, как развивать студенческое движение в нашей стране ", - сказал Медведев.
Он также выразил уверенность, что мероприятия подобного формата необходимы для развития студенческого движения в стране.
"Причина понятна: будущее за молодыми людьми, а студенческая молодёжь это точно самая активная её часть. Желаю вам удачи", - добавил премьер-министр.
Дмитрий Медведев и ректор ГИТИСа Григорий Заславский во время встречи со студентами в Учебном театре в День Российского студенчества. 25 января 2019
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