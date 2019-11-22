Медведев: будущее – за молодыми людьми, студенты – самые активные из них

"Знаю, что форум собрал самых активных молодых людей, которые представляют студенчество всех регионов нашей страны. Вы последние дни активно обсуждали то, что называется глобальным трендами молодёжной политики, и думали над тем, как развивать студенческое движение в нашей стране ", - сказал Медведев.