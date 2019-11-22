Медведев: будущее – за молодыми людьми, студенты – самые активные из них

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Премьер министр РФ Дмитрий Медведев обратился к гостям общероссийского форума "Россия студенческая", отметив, что будущее – за молодёжью, а студенчество – самая активная ее часть.
Видеозапись обращения премьер-министра показали гостям общероссийского форума "Россия студенческая".
"Знаю, что форум собрал самых активных молодых людей, которые представляют студенчество всех регионов нашей страны. Вы последние дни активно обсуждали то, что называется глобальным трендами молодёжной политики, и думали над тем, как развивать студенческое движение в нашей стране ", - сказал Медведев.
Он также выразил уверенность, что мероприятия подобного формата необходимы для развития студенческого движения в стране.
"Причина понятна: будущее за молодыми людьми, а студенческая молодёжь это точно самая активная её часть. Желаю вам удачи", - добавил премьер-министр.