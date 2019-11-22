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РИА Новости

В РПЦ приветствовали решение КС о возможности обрядов в жилых помещениях

15:40 22.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДачные участки
Дачные участки
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Постановление Конституционного суда (КС) России, согласно которому граждан нельзя штрафовать за предоставление своего жилья для проведения богослужений, не вызывает возражений, поскольку полностью соответствует практике Русской православной церкви и основано на нормах ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях", сообщили РИА Новости в правовом управлении РПЦ.
14 ноября КС РФ вынес решение по жалобе прихожанки Церкви христиан-адвентистов седьмого дня Ольги Гламоздиновой. Она предоставила церкви свой дом для проведения богослужений, обрядов и церемоний на 4 часа в неделю и согласилась на внесение в ЕГРЮЛ адреса дома в качестве адреса религиозной организации. Райотдел Росреестра привлек ее к административной ответственности и оштрафовал на 10 тысяч рублей за нецелевое использование земельного участка, что, по мнению заявительницы, стало нарушением конституционного права свободно владеть и распоряжаться своим имуществом, а также права на свободу совести и вероисповедания.
КС подтвердил конституционность абзаца второго ст. 42 Земельного кодекса РФ и ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ и разъяснил их конституционно-правовой смысл. Согласно постановлению КС, собственники жилых помещений вправе разрешать религиозным организациям проводить в их домах религиозные обряды и использовать адрес жилых помещений в качестве адреса религиозной организации, но при условии, что "сохраняется установленный законодателем для жилых помещений правовой режим, исключающий придание им иного – культового значения, когда они используются религиозной организацией на постоянной основе для осуществления уставной деятельности, включая размещение руководящих органов".
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"Постановление КС не вызывает возражений, поскольку полностью соответствует практике совершения религиозными организациями Русской православной церкви религиозных обрядов (например, крещения, венчания, отпевания) в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан", - сказала РИА Новости руководитель правового управления Московского патриархата игумения Ксения (Чернега).
По ее словам, вывод КС основан на положении Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" (п. 2 ст. 16), согласно которому религиозные организации могут беспрепятственно совершать религиозные обряды в жилых помещениях.
Представитель РПЦ уточнила, что это постановление КС не затрагивает вопросы совершения религиозных обрядов в жилых помещениях, находящихся в собственности религиозных организаций поскольку, "в силу прямых указаний закона, такие помещения должны использоваться для осуществления уставной деятельности религиозных организаций с учетом положений жилищного законодательства".
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Религия и мировоззрениеРусская православная церковьрелигия
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