В РПЦ приветствовали решение КС о возможности обрядов в жилых помещениях

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Постановление Конституционного суда (КС) России, согласно которому граждан нельзя штрафовать за предоставление своего жилья для проведения богослужений, не вызывает возражений, поскольку полностью соответствует практике Русской православной церкви и основано на нормах ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях", сообщили РИА Новости в правовом управлении РПЦ.

14 ноября КС РФ вынес решение по жалобе прихожанки Церкви христиан-адвентистов седьмого дня Ольги Гламоздиновой. Она предоставила церкви свой дом для проведения богослужений, обрядов и церемоний на 4 часа в неделю и согласилась на внесение в ЕГРЮЛ адреса дома в качестве адреса религиозной организации. Райотдел Росреестра привлек ее к административной ответственности и оштрафовал на 10 тысяч рублей за нецелевое использование земельного участка, что, по мнению заявительницы, стало нарушением конституционного права свободно владеть и распоряжаться своим имуществом, а также права на свободу совести и вероисповедания.

КС подтвердил конституционность абзаца второго ст. 42 Земельного кодекса РФ и ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ и разъяснил их конституционно-правовой смысл. Согласно постановлению КС, собственники жилых помещений вправе разрешать религиозным организациям проводить в их домах религиозные обряды и использовать адрес жилых помещений в качестве адреса религиозной организации, но при условии, что "сохраняется установленный законодателем для жилых помещений правовой режим, исключающий придание им иного – культового значения, когда они используются религиозной организацией на постоянной основе для осуществления уставной деятельности, включая размещение руководящих органов".

"Постановление КС не вызывает возражений, поскольку полностью соответствует практике совершения религиозными организациями Русской православной церкви религиозных обрядов (например, крещения, венчания, отпевания) в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан", - сказала РИА Новости руководитель правового управления Московского патриархата игумения Ксения (Чернега).

По ее словам, вывод КС основан на положении Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" (п. 2 ст. 16), согласно которому религиозные организации могут беспрепятственно совершать религиозные обряды в жилых помещениях.